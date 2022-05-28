Texas polisinden okul saldırısına yönelik itiraf: "Taktik timlerinin gelmesini beklemek yanlış karardı"

ABD'nin Texas eyaletinde 19 öğrenci ile 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından eleştiri oklarının hedefi olan polis departmanı, saldırgana zamanında müdahale edilmemesinin, olay yerine taktik timlerinin gelmesini beklemenin "yanlış bir karar" olduğunu belirtti.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw gerçekleştirdiği basın toplantısında, 24 Mayıs'ta eyaletin Uvalde kasabasında bir saldırganın girdiği okulda 19 öğrenci ile 2 öğretmeni öldürmesinin ardından polise yönelik artan eleştirilere yanıt verdi. McCraw gerçekleştirdiği basın toplantısında, saldırganın okula 11.30'da ulaştığını, okula 11.33'te girdiğini ve o içerideyken olay yerindeki polisin ise olaya müdahale için 46 dakika boyunca koridorda beklediğini belirtti. McCraw, polisin 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos'un girdiği sınıfta barikat kurduğuna ve çocukların risk altında olmadığına inandığını söyleyerek, "Polis o zaman çocuklar için daha fazla tehdit olmadığına, sınıfa girmek için hazırlık konusunda zamanları olduğuna ikna olmuştu. Tabii ki bu doğru bir karar değildi. Yanlış bir karardı" dedi. McCraw ayrıca saldırı boyunca öğretmenlerin ve çocukların defalarca 911'i arayıp yardım istediğini, aralarından bir öğrencinin, "Lütfen polisi şimdi gönderin" diye yalvardığını aktardı. Yaklaşık bir saat boyunca 19 polisin koridorda saldırganın bulunduğu sınıfa müdahale için beklediğini vurgulayan McCraw, "Olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan kurduğu barikatın ardına geçmiş bir birey durumuna geçildiğine inanıyordu. Daha fazla ekipmana ve daha fazla polise ihtiyacı olduğuna inanıyordu. Açıkçası, sahip olduğumuz bilgilere göre o sınıfta risk altında olan çocuklar vardı ve aslında hala aktif bir saldırgan durumuydu. Taktik timlerinin gelmesini beklemek doğru bir karar değildi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca saat 12.21'de 911 üzerinden gelen çağrıda silah sesleri duyulmasına rağmen taktik timlerinin beklendiği öğrenildi. Timlerin okula geldikten sonra saat 12.50'de sınıfa girilerek saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. - TEXAS