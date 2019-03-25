Texas Scramble Golf Turnuvası 2019 Takım Ruhunu 4'e Katladı

Kemer Country
Club Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer önderliğinde gerçekleşen turnuvaya resmi handikapı açık olan tüm golçüler katıldı.
25 takımın yer aldığı Texas
Scramble Golf Turnuvasına iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
100 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Erdem Kıramer, Kıvanç Oktay
, Erhan Kamışlı
, Nihat Özdemir
, Hasan Akçakayalıoğlu, Erdem Yılmaztürk
, Beyhan Goldman Benardete, Nihat Özdemir ve Ali Nuri
Türker yer aldı.
4'er kişilik takımlardan oluşan Texas Scramble Golf Turnuvasında iki takım Groos ve Net Kategorsinde birinci oldu.
Groos Kategorsiinin Kazanan Takımı:
Şinasi Numan - Mahmut Köylü - Sedat Devrim - Tansel Alpan'nın takımı oldu.
Net Kategorisinin Kazanan Takımı:
Ferruh Şenkaya
- Beyza Şenkaya - Eren Sarıateş - Efe Eştaş'ın takımı oldu.
24 Mart Pazar günü saat 18: 00'da ödül töreni ve kokteyli gerçekleşen Texas Scramble 2019 ödül töreni ile son buldu.