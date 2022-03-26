Son dakika haber | Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber | Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

26.03.2022 10:10

Son dakika gündem haberi... - Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü ABD'nin Texas eyaletinde bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenle düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

- Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

TEXAS - ABD'nin Texas eyaletinde bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenle düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Helikopterin savrularak düştüğü anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Rowlett'te bir helikopter henüz bilinmeyen nedenle düştü. Alev alan helikoptere itfaiye ekibi müdahale etti. Rowlett Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre helikopter pilotu hayatını kaybetti. Helikopterin düştüğü anlar korkunç anlar ise kameralara yansıdı.

Son dakika haber | Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü
Son dakika haber | Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü
Son dakika haber | Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü - Son Dakika
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