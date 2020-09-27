Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi - Son Dakika

Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
NEW ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.
NEW ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi.
Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı.
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