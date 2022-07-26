Texas'ta Sınırı Geçen Göçmenler - Son Dakika
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Texas'ta Sınırı Geçen Göçmenler

26.07.2022 19:58
Texas'ta Sınırı Geçen Göçmenler

HOUSTON, 26 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Texas eyaletindeki Eagle Pass kentinde bulunan Rio Grande nehrini geçen göçmenler, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Nick Wagner/Xinhua)

HOUSTON, 26 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Texas eyaletindeki Eagle Pass kentinde bulunan Rio Grande nehrini geçen göçmenler, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Nick Wagner/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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