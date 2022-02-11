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Texas'ta yeni yasanın uygulanmasının ilk ayında kürtaj yüzde 60 azaldı - Son Dakika

Texas'ta yeni yasanın uygulanmasının ilk ayında kürtaj yüzde 60 azaldı

11.02.2022 03:26
Texas'ta yeni yasanın uygulanmasının ilk ayında kürtaj yüzde 60 azaldı

NEW ABD'nin Texas eyaletinde 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olan yasa sonrası ilk bir aylık süreçte kürtaj operasyonlarının yüzde 60 düştüğü açıklandı.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olan yasa sonrası ilk bir aylık süreçte kürtaj operasyonlarının yüzde 60 düştüğü açıklandı.

Texas Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komisyonu, kadınların hamileliklerinin 6'ncı haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan tartışmalı yasanın yürürlüğe girdiği Eylül 2021'de kürtaj yaptıranların sayısının ağustos ayına göre yüzde 60 azalarak 2 bin 200 olduğunu duyurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Texas'ta eyalet meclisinin Mayıs 2021'de karar bağladığı yeni kürtaj yasasının, 1 Eylül'de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için bir gece önce yapılan acil başvuruyu gündeme almayarak, uygulanmasına yeşil ışık yakmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, "aşırı" olarak nitelendirdiği yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını söyleyerek Yüksek Mahkeme'nin tutumunu eleştirmişti.

Yasa 7 Ekim'de federal bölge mahkemesi tarafından askıya alınmış, 9 Ekim'de ise federal temyiz mahkemesi alt mahkemenin durdurma kararını bozarak, uygulamanın yeniden önünü açmıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Texas'ta yeni yasanın uygulanmasının ilk ayında kürtaj yüzde 60 azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Texas'ta yeni yasanın uygulanmasının ilk ayında kürtaj yüzde 60 azaldı - Son Dakika
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