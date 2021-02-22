Texas'ta yüksek elektik faturalarının ödenmesine geçici yasak - Son Dakika

ABD'de dondurucu soğuklardan en fazla etkilenen Texas'ta giderilen elektrik kesintilerinin ardından gelen yüksek elektrik faturası yetkilileri harekete geçirdi. Texas Valisi Greg Abbott, enerji şirketlerinin fatura çıkarması ya da faturaları ödeyemeyen vatandaşların elektriklerinin kesilmesinin geçici olarak yasaklanacağını açıkladı.

ABD'de Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine ülkeyi etkisi altına alan kar fırtınasından en çok etkilenen Texas eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. ABD'de binlerce kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınası, Texas'ta günlük hayatı durma noktasına getirdi. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), ABD Başkanı Joe Biden'ın Texas'ta şiddetli kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurmuştu. Texas'ta yaşanan elektrik sorunu hafta sonu büyük oranda çözülse de kısa sürede yüksek ücrette fatura gelmesi vatandaşları öfkelendirdi. Yetkililer, binlerce şikayet üzerine harekete geçti. Texas Valisi Greg Abbott, enerji şirketlerinin fatura çıkarması ya da faturaları ödeyemeyen vatandaşların elektriklerinin kesilmesinin geçici olarak yasaklanacağını açıkladı. an Antonio'da gazetecilere açıklama yapan Texas Valisi, "Dondurucu soğuklara maruz kalan Texas halkı, yüksek elektrik faturalarına maruz bırakılmamalı" dedi. Abbott, Kamu Hizmetleri Komisyonu elektrik şirketlerine fatura gönderiminin ya da faturaların ödenmesinin geçici olarak askıya alınması kararını iletti.

Texas'ta hayat durma noktasına gelirken, Cumhuriyetçi Eyalet Senatörü Ted Cruz'un Meksika'ya tatile gitmesi de büyük tepki çekmişti. Eleştiriler üzerine Texas'a dönen Cruz, istifa etmesi yönündeki yoğun baskılar üzerine açıklama yaparak, "açıkça hatalı" olduğunu kabul etmişti. Kızlarının tatile çıkmak istediğini söyleyen Cruz açıklamasında, "İyi bir baba olmak istediğim için kızlarıma eşlik ettim. Ekibim ve ben yetkililerle sürekli irtibat halindeyiz. Elektriğin gelmesini, suyun akmasını, evlerin ısınmasını istiyoruz" ifadelerine yer vermişti.

-İHA-