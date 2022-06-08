Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı - Son Dakika
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Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı

08.06.2022 20:17
Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı ilkokulda 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü saldırının mağduru olan aileler, ilk dava için mahkemeye başvurarak ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı ilkokulda 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü saldırının mağduru olan aileler, ilk dava için mahkemeye başvurarak ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi. Saldırıda hayatta kalan 11 yaşındaki bir öğrenci ifadesinde, "Geri geleceğini düşündüm, sınıf arkadaşımın kanını alıp üzerime sürdüm ve sessiz kaldım" dedi.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Uvalde kentindeki Robb İlköğretim Okulu'na 24 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, Texas Bölge Mahkemesi'ne açtıkları davayla ilgili ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi. Aileler, ülkedeki silah kullanımıyla ilgili yasaların değiştirilmesi gerektiğini savundu.

"GERİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM, SINIF ARKADAŞIMIN KANINI ALIP ÜZERİME SÜRDÜM VE SESSİZ KALDIM"

Temsilciler Meclisi'nde ifade verenler arasında, silahlı saldırıda hayatta kalan 11 yaşındaki öğrenci Miah Cerrillo da yer aldı. Saldırıda hayatta kalmak için kendini saldırıda vurulan sınıf arkadaşının kanıyla kapladığını ve ölü numarası yaptığını anlatan 11 yaşındaki Cerrillo verdiği ifadede, katliamdan sonda kendini güvende hissetmediğini söyledi. Cerillo, öğretmeninin saldırgan tarafından başından vurulduğunu ifade ederek, saldırganın daha sonra öğrencilere de ateş açtığını belirtti. 11 yaşındaki çocuk, "Geri geleceğini düşündüm, bu yüzden sınıf arkadaşımın kanını alıp üzerime sürdüm ve sessiz kaldım" dedi.

Cerillo'nun babası Miguel Cerillo, kızının olaydan kaynaklanan kalıcı travmaya sahip olduğunu söyleyerek, "Okullar artık güvenli değil, bir şeylerin gerçekten değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BUFFALO SALDIRISI MAĞDURU BİR AİLEDE İFADE VERDİ

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki duruşmada ifade verenler arasında ayrıca New York'un Buffalo kentindeki bir süpermarket saldırısında öldürülen 10 kişiden birinin ailesi de yer aldı. Saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki Zaire Goodman'in annesi Zeneta Everhart, "çocuklar silahlanmamalı" çağrısında bulunarak, "Çocuklarına silah veren anne ve babalar hesap vermeli" dedi.

SENATO'YA SİLAH SATIN ALMAK İÇİN YAŞ SINIRI İÇİN YASA TASARISI SUNULACAK

Saldırıların mağduru aileler ise ABD yönetimini silah güvenliği yasa tasarısı bulmaya çağırıyor. Bugün ilerleyen saatlerde ABD Temsilciler Meclisi'nin bazı silahları satın almak için asgari yaşı 18'den 21'e çıkaran bir yasa tasarısını Senota'ya sunması bekleniyor.

UVALDE VE BUFFOLA SALDIRGANLARI 18 YAŞINDAYDI

Uvalde'de 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk olmak üzere 21 kişi, New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki Top Friendly Market adlı süpermarkete 15 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıların faillerinin de 18 yaşında olduğu açıklanmıştı.

(Aylin Albayrak/İHA)

Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı
Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı
Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı
Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı
Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı
Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı
Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı
Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı
Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı
Texas'taki okul saldırısında hayatta kalan öğrenci saldırı anını anlattı

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Kaynak: İHA

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