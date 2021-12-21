Texhibition İstanbul Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde 16-18 Mart 2022'de düzenlenecek olan Texhibition İstanbul Fuarı'nın lansmanı İstanbul'da bir otelde yapıldı. Örme kumaş, dokuma kumaş, indigo ve tekstil aksesuarı üreten 200'ün üzerinde firmanın yer alacağı fuarın, sektör ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.

Başta AB, ABD, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu ve Kuzey Afrika olmak üzere 100'ü aşkın ülkeden binin üzerinde nitelikli alıcıyı İstanbul'a getirecek olan Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı 16-18 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

SEMİNERLER, WORKSHOPLAR VE DEFİLELER OLACAK

Trendlerin belirleneceği, modaya yön veren markaların tedarik yapacağı, tasarımın, renklerin tartışılacağı uluslararası fuar, İTHİB ve İTO öncülüğünde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılacak. Örme kumaş, dokuma kumaş, indigo ve tekstil aksesuarı üreten yerli firmaların katılacağı fuarda 200'ün üzerinde firma yer alacak. Fuarda gerçekleştirilecek B2B faaliyetlerin yanı sıra başta dijital dönüşüm, teknik tekstil, sürdürülebilirlik başlıkları olmak üzere tasarım, etkileşim ve deneyimi bir araya getirecek trend alanları, seminerler, workshoplar ve defileler düzenlenecek.

2022'DE 15 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Sektör temsilcilerinin katıldığı tanıtım toplantısında 2022 yılı ihracat hedeflerini açıklayarak fuara yönelik bilgi veren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil sektörünün küresel markaların en güvenli limanı olduğunun altını çizdi. Öksüz, "2021 yılını 12,7 milyar dolar değerinde ihracatla tamamlamayı öngörüyoruz. 2022 yılında ise hedefimiz 15 milyar dolar değerinde ihracatla küresel ticaretteki payımızı daha da artırmak. Bu çerçevede İTHİB olarak dünyanın en önde gelen fuarlarına milli katılım organizasyonu düzenliyor, sektörel ticaret ve alım heyetleriyle firmalarımızı küresel markalarla buluşturuyoruz. Özellikle pandemi döneminde büyük bir sınavdan geçen birçok ülke sınıfta kaldı. Ancak Türk tekstil sektörü olarak lojistik kabiliyetimizi entegre üretim gücü ile birleştirebildiğimiz için bu zorlu sınavdan başarıyla çıktık ve Türkiye'nin en güvenli ticaret limanı olduğunu bir kez daha ispatladık" dedi.

FUAR, SEKTÖR İHRACATINA 1 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLAYACAK

Texhibition İstanbul Fuarı'nın, tekstil sektörünü bir adım daha öteye taşıyacağını belirten Öksüz, "Fuarımız, küresel tedarik zincirinin Türkiye'ye yönelimini sürdürülebilir kılabilmek için kaçınılmaz bir öneme sahip. Bu çerçevede Texhibition İstanbul Fuarı'mızın 15 milyar dolar ihracat hedefimize 1 milyar dolar değerinde katkı sağlamasını hedefliyoruz. Fuar sadece firmalarımızı küresel markalarla bir araya getirmekle kalmayacak; aynı zamanda sektörümüzün sürdürülebilirlik yaklaşımını, Ar-Ge ve inovasyon projelerini, tasarım algısını tüm dünyaya duyurmak için bir fırsat sağlayacak. Sektörümüzün en fazla ihtiyaç duyduğu projelerden biri konumundaki fuarımızı el birliği ile hayata geçirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Dünyanın en büyük 5'inci tekstil ihracatçısıyız. Gerçekleştireceğimiz fuarın, orta-uzun vadeli hedefimiz olan dünyanın ilk 3 tekstil ihracatçısı ülkesi arasına girme hedefine en önemli katkılardan birini sağlayacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Türk tekstil sektörünün ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığına vurgu yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise "Tekstil, pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen en hızlı şekilde kendini salgın şartlarına adapte olan sektörlerimizden biridir. Eminim, pandeminin etkilerinin azaldığı süreçte de dijital etkinliklerin yanı sıra fiziksel etkinliklerle gücüne güç katacaktır. Texhibition İstanbul Fuarı'nın odamız yönetimi ve sektör temsilcileri için ayrı bir önemi var. Çünkü bu fuarın başlangıcı, düzenlenme fikri; 2019 yılı mart ayında 156 yabancı alıcı ile 42 Türk kumaş üreticisi firma arasında yaptığımız ikili görüşmelere dayanıyor. Orada oluşan fikirle birlikte fuarın temellerini de atmış olduk. İkili görüşmelerle başlayan hikayemiz, gelecekte de büyük ve uluslararası bir fuar organizasyonu efsanesine dönüşecektir. Bu, sektörümüzün üretime ve ihracata olan inancıyla olmuştur. Sektörün üretim kalitesi ve kapasitesiyle, tasarım gücü ve yenilikçi tavrıyla mümkün olmuştur" ifadelerini kullandı.

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN KALBİ İSTANBUL'DA ATACAK

Texhibition İstanbul Fuarı ile tekstil sektörünün kalbinin İstanbul'da atacağını belirten Avdagiç, "Türkiye'nin, kumaş ve aksesuar sektöründe de ne kadar iddialı olduğunu, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek ziyaretçiler Texhibition Istanbul'da görme fırsatına sahip olacaktır. Böylece tekstilin kalbi İstanbul'da atacak, İstanbul'da yön bulacaktır. Ticaret Bakanlığımızın desteği ve İTHİB gibi lider bir kurumla böylesine önemli bir fuarın parçası olduğumuz için, İTO olarak son derece mutluyuz. Biz dünyanın her kıtasına, yeryüzünde yaşayan her insan topluluğuna yönelik tekstil ürünü üretme kabiliyetine sahibiz. Küresel üretirken yerel düşünmeyle, sunum farklılıklarıyla, hedef pazar odaklı küçük dokunuşlarla ihracatımızı daha da artırabiliriz" dedi.