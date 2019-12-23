Tey Abyad'daki engelli Suriyeli'ye tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tey Abyad'daki engelli Suriyeli'ye tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika

Tey Abyad'daki engelli Suriyeli'ye tekerlekli sandalye yardımı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Tel Abyad'da yaşayan engelli Suriyeliye tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Tel Abyad'da yaşayan engelli Suriyeliye tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatının ardından terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'a bağlı Mişerfe köyünde yaşayan 40 yaşındaki yürüme engelli Hüseyin Esmaile, yıllardır istediği ancak bir türlü alamadığı tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kızılay görevlileri, doğuştan iki bacağı olmayan Esmaile'yi sırtında taşıyarak tekerlekli sandalyesine oturttu.

Yıllardır hasretini çektiği ve büyük ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyesine kavuşan Hüseyin Esmaile, Türkiye'ye ve Kızılay'a çok teşekkür etti.

Tey Abyad'daki engelli Suriyeli'ye tekerlekli sandalye yardımı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:28 Kaynak: AA
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