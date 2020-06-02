Teyit'in yanlış bilgi sorununun önüne geçmeyi hedefleyen kuluçka programı başlıyor - Son Dakika

Teyit'in yanlış bilgi sorununun önüne geçmeyi hedefleyen kuluçka programı başlıyor

Doğrulama platformu Teyit'in yanlış bilgi sorununun önüne geçmek için düzenlediği Factory programı 2020 döneminin ilk adımını geride bıraktı.

Teyit'in yanlış bilgi sorununun önüne geçmeyi hedefleyen kuluçka programı başlıyor, System.String[]

Doğrulama platformu Teyit'in yanlış bilgi sorununun önüne geçmek için düzenlediği Factory programı 2020 döneminin ilk adımını geride bıraktı. Yanlış bilgiye karşı çözüm projelerinin üretildiği programda iki ekip kuluçka sürecine katılmaya hak kazandı. 6 ay sürecek kuluçka programı 1 Temmuz tarihinde başlayacak.


İnternetteki bilgilerin doğruluğunu açık kaynaklara dayandırarak analiz eden doğrulama platformu Teyit, medya ve bilgi ekosistemindeki yanlış bilgi sorununa alternatif çözümler üreten aktörleri çoğaltmak ve desteklemek için yürüttüğü Factory programın önemli adımlarından birini geride bıraktı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve Impact Hub İstanbul'un desteğiyle yürütülen programın, mentör desteği ile çözüm odaklı ve sürdürülebilir fikirlerle iş modeli geliştirilmesi için tasarlanan Bootcamp adlı ayağı, COVID-19 salgını sebebiyle mayıs ayında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.


Verilen bilgiye göre, başvuruların ekipçe yapıldığı Bootcamp'e alınan 35 başvuru arasından, girişimcilerin, akademisyenlerin ve medya profesyonellerinin yer aldığı jüri değerlendirmesi neticesinde altı ekip programa kabul edildi. Eskişehir ve Ankara'da düzenlenen Fikir Geliştirme Atölyeleri'nde yanlış bilgi sorununu etraflıca tartışma ve alternatif çözüm yolları geliştirme fırsatı yakalayan katılımcılar içerisinden Ankara'dan Turnusol ve Eskişehir'den Geppetto adlı ekipler, Teyit'in bu yıl ilk kez başlatacağı kuluçka programına katılmaya hak kazandı. 6 ay sürecek kuluçka programı 1 Temmuz tarihinde başlayacak.


Yanlış bilgiye karşı iki ayrı teknolojik çözüm geliştiriliyor


Teyit'in Factory 2020 programı kapsamında kuluçkaya katılmaya hak kazanan Turnusol ve Geppetto adlı iki ekibin, teknolojinin gücünden yaralanarak iki ayrı çözüm için çalıştığı belirtildi. İki kişiden oluşan Turnusol ekibi, metin madenciliği ve makina öğrenmesi yöntemleri kullanarak medyadaki sahte haberleri tahmin edebilecek bir algoritma geliştirirken Eskişehir'den katılan üç üniversite öğrencisinden oluşan Geppetto ekibi de doğru bilgi için blockchain teknolojisini kullanarak değiştirilemez, şeffaf ve merkeziyetsiz bir ağ oluşturmayı hedefliyor.


Projeler hibe ve danışmanlıklar ile desteklenecek


Teyit'ten yapılan açıklamaya göre, 6 aylık kuluçka programına kabul edilen Turnusol ve Geppetto ekipleri, 2020 yılının Aralık ayına kadar Teyit'in sağlayacağı destekler ile çalışmalarını sürdürecek. Kuruluş aşamasında kullanmaları için her iki ekibe beş bin lira tutarında başlangıç hibesi verilirken, doğrulama platformu ve Impact Hub ağlarına erişim desteği de sağlanacak. Ayrıca ekiplere altı ay süresince iş geliştirmeye yönelik danışmanlık desteği sunulacak.


Program tasarımı ve kolaylaştırıcılığını üstlenen Impact Hub kurucu ortaklarından Semih Boyacı, verdikleri desteğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade ederek, "Teyit'in Türkiye'nin önde gelen sosyal girişimlerinden biri olarak sadece sunduğu çözümle yetinmeyip bu temel problemin çözümüne katkı sağlayabilecek diğer girişimleri de destekleme vizyonu oldukça kıymetli. Odaklandığı alanda başarılı olmuş ve etki oluşturmuş sosyal girişimlerin sektörlerine katkı sağlayabilecek yeni ekipleri iş geliştirme süreçlerinde desteklemesi toplumsal faydayı arttırma ve sosyal girişimciliği yaygınlaştırma adına da çok önemli. Impact Hub olarak Factory programının bir parçası olmak Teyit ekibiyle yakın çalışarak birlikte tematik bir kuluçka programı tasarlamak bizim için çok anlamlıydı" şeklinde konuştu.


"Temel amaç yanlış bilgiyle mücadele eden bir topluluk oluşturmak"


Teyit kurucusu Mehmet Atakan Foça ise Factory ile temel amaçlarının, yanlış bilgiyle olan mücadeleyi güçlendirmek kadar aynı soruna farklı çözümler geliştirmek isteyen kişi ve gruplarla da bir topluluk haline gelmek olduğunu vurguladı. Foça, "Teyit'in medya ekosisteminde bir kaldıraç görevi üstlenecek kuluçka programını başlatmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Programa dahil olan tüm ekipleri doğrulama platform olarak desteklemeye devam edeceğiz. Factory giderek büyüyen bir topluluk. Bilgi düzensizliğiyle mücadele etme gayesi güden her ekibi, oluşturmak istediğimiz yeni bilgi ve medya ekosisteminin bir parçası olarak görüyoruz. Bu bilgi ekosistemi doğru bilgi temelli, bilgiye erişimin adil, bilgi paylaşımının şeffaf ve işbirliğinin hüküm sürdüğü bir ekosistem. Bu ekosistemin hayalini kuranlarla birlikte önümüzdeki yıllarda da Factory'de buluşmayı umuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Eskişehir, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Teyit'in yanlış bilgi sorununun önüne geçmeyi hedefleyen kuluçka programı başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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