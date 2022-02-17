Teyp hırsızları kamerada - Son Dakika

Kütahya'da park halindeki bir otomobilin teybini çalan iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Araç sahibinin durumu polise bildirmesiyle bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi.

Görüntülerde, gece Kütahya Galericiler Sitesi'ne gelen iki şahıs, park halindeki iki aracın kapılarını kontrol ediyor. Şüphelilerden birisi daha sonra kilitli aracın kapısını açıp, otomobilin teybini sökerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis, görüntülerden eşkalleri belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - KÜTAHYA