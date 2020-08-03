Teyze çocukları serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu - Son Dakika

Teyze çocukları serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriyeli kuzenler Musa Alav (26) ve Yusuf Alhamo(19) boğularak, hayatlarını kaybetti.

Teyze çocukları serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu, System.String[]

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriyeli kuzenler Musa Alav (26) ve Yusuf Alhamo(19) boğularak, hayatlarını kaybetti.

Olay, dün akşam, Kale Mahallesi'nde yaşandı. Teyze çocukları olan Musa Alav ve Yusuf Alhamo, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Ancak 2 genç bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince Fırat Nehri'nde yapılan aramada, kuzenlerin cansız bedenleri bulundu. Yakınları yasa boğulan kuzenlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Fırat Nehri, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 12:22

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teyze çocukları serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu - Son Dakika
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