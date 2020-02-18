Teyze katiline müebbet hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teyze katiline müebbet hapis - Son Dakika

Teyze katiline müebbet hapis

7 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde teyzesi Ulviye Demir'i (53) av tüfeğiyle öldüren Ferhat Erdoğan (28) hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Teyze katiline müebbet hapis, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde teyzesi Ulviye Demir'i (53) av tüfeğiyle öldüren Ferhat Erdoğan (28) hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında indirim uygulamadı.

Olay, 19 Mayıs 2019'da Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Erdoğan, tartıştığı akrabalarının evine av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Erdoğan'ın teyzesi Ulviye Demir'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir'i hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Erdoğan bu sefer de hareket eden ambulansa ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Ferhat Erdoğan gözaltına alınırken, teyzesi Ulviye Demir, götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu Ferhat Erdoğan hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis İstemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında sanık Erdoğan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, pişmanlık göstermediği için Erdoğan'ın cezasında indirim yapmadı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:40 Kaynak: DHA
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