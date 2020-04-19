Teyzenin yardımına bekçi koştu..Eline fırçayı alıp halı yıkadı - Son Dakika

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Teyzenin yardımına bekçi koştu..Eline fırçayı alıp halı yıkadı
6 saat önce
Teyzenin yardımına bekçi koştu.
Teyzenin yardımına bekçi koştu..Eline fırçayı alıp halı yıkadı
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde evlerinin önünde halı yıkayan 65 yaşın üzerinde bir vatandaşın olduğunu fark eden bekçi, kadına bir an önce işini bitirmesi için yardım eli uzattı.
Sarıkamış'ta gerek emniyet ekipleri gerekse de jandarma ekipleri tarafından korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşlara yardım eli uzatılıyor. Sarıkamış ilçesinde gezen bekçi, çalışan 65 yaş üzerinde bir kadını fark edince yanına gitti. Bekçi, korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan yaşlı kadının işini bitirip bir an önce evine dönmesi için kolları sıvadı. Yaz temizliği yapan teyzenin halılarını yıkadı. Bekçinin gösterdiği anlamlı davranış yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 07:45 Kaynak: İHA
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