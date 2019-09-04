Son Dakika Haberleri: Teyzesi evini vermeyince kendini, eski eşini ve çocuğunu eve kitleyip ateşe verdi
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Teyzesi evini vermeyince kendini, eski eşini ve çocuğunu eve kitleyip ateşe verdi

1 saat önce

Teyzesi evini vermeyince kendini, eski eşini ve çocuğunu eve kitleyip ateşe verdi Teyzesinin evini istedi, isteği geri çevrilince evi ateşe verdiADANA - Adana'da boşandığı eşi ve çocuğuyla birlikte yaşamak için annesi ve teyzesinin ikamet ettiği evin kendisine verilmesini isteyen Şayıp Ş.

Teyzesi evini vermeyince kendini, eski eşini ve çocuğunu eve kitleyip ateşe verdi

Teyzesinin evini istedi, isteği geri çevrilince evi ateşe verdi

ADANA - Adana'da boşandığı eşi ve çocuğuyla birlikte yaşamak için annesi ve teyzesinin ikamet ettiği evin kendisine verilmesini isteyen Şayıp Ş. isteği kabul edilmeyince iki katlı binayı ateşe verdi.

Olay Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Kayalıbağ mahallesin 26022 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ayrıldığı eşi Ülkü E. ve oğlu Cihan Cabbar Ş. ile birlikte, annesi ve teyzesinin ikamet ettiği iki katlı binaya gelen Şayıp Ş. evin kendisine verilmesini istedi. Yeniden bir araya gelmek istediği öne sürülen çift, iddiaya göre aynı evin alt katında oturan Şayıp Ş.'nin teyzesi Nazlı A.'nın evi boşaltmasını istedi. Nazlı A.'nın evden çıkmak istememesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Yakınları tarafından bu isteğin reddedilmesi üzerine sinirlenen Şayıp Ş. kendini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip evi ateşe verdi. Kadın ve çocuk olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerince evin arka penceresinden kurtarıldı.

Evden çıkmamak için direnen Şayıp Ş. bulunduğu evin balkonundan başka bir evin damına atladı. Atladığı evin damında bir süre bekleyen Şayop Ş. daha sonra tekrar yaktığı eve girdi. Evden zorla çıkarılan Şayıp Ş. ve eski eşi ve oğlu 5 Ocak Polis Merkezine götürüldü.

Ev itfaiye ekiplerince söndürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
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