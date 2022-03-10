Teyzesini bıçaklayarak öldürdü, eşini yaraladı; kaçarken ambulans istedi - Son Dakika
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Teyzesini bıçaklayarak öldürdü, eşini yaraladı; kaçarken ambulans istedi

10.03.2022 15:59
Teyzesini bıçaklayarak öldürdü, eşini yaraladı; kaçarken ambulans istedi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Ferdi Ç., borçlu olduğu teyzesi Adviye Özgür'ü (73) 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kendisine engel olmaya çalışan Azerbaycan uyruklu eşi Aynur H.'yi de yaraladı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Ferdi Ç., borçlu olduğu teyzesi Adviye Özgür'ü (73) 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kendisine engel olmaya çalışan Azerbaycan uyruklu eşi Aynur H.'yi de yaraladı. Ferdi Ç., evden kaçarken, telefonla aradığı akrabalarına olayı anlattıktan sonra ambulans gönderilmesini istedi.

Olay, Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'ta meydana geldi. Almanya'da yaşayan Adviye Özgür, iddiaya göre, fabrikada çalışan yeğeni Ferdi Ç.'ye yatırım yapması için bir süre önce para gönderdi. Özgür, geçen hafta ise yatırımı yerinde görmek üzere Çorlu'ya geldi. Bugün yeğenine yaptığı yatırımı soran Özgür, olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı. Ferdi Ç., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla teyzesine saldırdı. Teyzesini 12 yerinden bıçaklayan Ferdi Ç., kendisine engel olmak isteyen Azerbaycanlı eşi Aynur H.'yi de yaralayarak evden çıktı.

OLAY YERİNE AMBULANS GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİKaçarken akrabalarını arayan Ferdi Ç., olayı anlattıktan sonra eve ambulans gönderilmesini istedi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Adviye Özgür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Aynur H. ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Adviye Özgür'ün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna konuldu.

Polis, Ferdi Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Teyzesini bıçaklayarak öldürdü, eşini yaraladı; kaçarken ambulans istedi
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Azerbaycan, Ambulans, Şehit, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teyzesini bıçaklayarak öldürdü, eşini yaraladı; kaçarken ambulans istedi - Son Dakika


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