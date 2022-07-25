Teyzesinin bir sene çöp evde kilitli tuttuğu Muhammet'in annesi konuştu: Çocuğumu bu durumda bulacağımı tahmin etmiyordum

Bursa'da kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi. Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.'nın yeğeni olan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı buldu. Yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUHAMMED'İN ANNESİ: BU ŞEKİLDE BULACAĞIMI TAHMİN ETMİYORDUM

Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A. (48), yaşanan olaylarla ilgili konuştu. 3 senedir çocuğundan haber alamadığını aktaran Yasemin A., "Sürekli bana gönderilmesini bekledim. 3 yıl içerisinde verdiğim dilekçeler bende duruyor. 3 ayrı şehirden arama tutuklama çıkarttım. 3 yıldır benim çocuğum bulunmadı. Savcıya kadar şikayet ettim 2 yıl önce. Gemlik'ten, Şile'den, Antalya'dan 3 ayrı şehirden arama tutuklama çıktı. Ben çocuğumu bu durumda bulacağımı zaten tahmin bile etmiyordum" dedi.

'"İLAHİ ADALETE GÜVENMESEYDİM BU MUCİZEYLE KARŞILAŞMAZDIK"

Anne olduğunu ve çocuğunun sadece kendisine ihtiyacı olduğunu söyleyen Yasemin A., şöyle konuştu: "Ben ayakta durmak zorundayım. Bana öğretmen arkadaşlarımın gönderdiği linkleri açmıyorum, açamıyorum. Sosyal hizmetler de bana bilgi vermedi. '3-4 gün sonra anlatacağız' dediler. Beni arayan bir gazeteci sayesinde öğrendim. Ben ararken bir yıl odaya kapatmış ve üzerinden kilitlemiş. Ben dün oğluma ayran aldım, istediği şeyleri aldım. Ayranı bitirdi, dibini parmağıyla sıyırdı. Kırıntıları yedi. Dün akşam çizgi film izledik, mısır patlattık. Dedi ki 'Anne yarın iki kova yapalım', ben de 'Tamam oğlum ama doktora sormamız lazım' dedim. Çünkü doktor dedi ki, 'Proteinden az düşük proteine başlayacağız', bugün randevumuz vardı. Gidecektik, psikologla da buluşacaktık. Savcı ani bir kararla, dün akşam 9 polis geldi oğlum uyuduğu esnada. Bir anda beni ve onu aldılar, ikimiz farklı yerlere gittik. Benim için eskiden beri dünya bir yana oğlum bir yana. Hem adalete hem ilahi adalete güvenmeseydim bu mucizeyle karşılaşmazdık ve oğlum orada ölebilirdi. Otobüste kucakladılar, tekerlekli sandalyeyle geldik biz. Orada altını değiştirdim, refakatçı kaldım. Ben sağlam durmak zorundayım. Gidip oğlumu görmem lazım ama çıkamıyorum. Sürekli taciz altındayım. Bunları neden yaşadığımı bilmiyorum."

"YILLARDIR ÇOCUĞUMDAN AYRIYIM"

Bir delinin cezasını çocuğunun çekmemesi gerektiğini aktaran Yasemin A., "Kız kardeşimin kızı da olayın içerisinde olduğu ve çocuk olduğu için zarar görmemesi için şikayet dilekçemi çocuk üzerinden geri aldım. Yeğenim üzerinden. O da bir çocuk. Psikolojisi bozuk bir annesi olması onun seçimi değil. Hayatta bazı şeyleri seçemiyorsunuz, ailenizi seçemiyorsunuz. Esas piyango aile ama bundan sonra benim sorumluluğum benim ailem, benim çocuğum. Ben dışarıda can kurtarırken çocuğuma kayıtsız kalacağımı kim nasıl düşünüyor. Annemin ölüm belgesi mevcut ve doktor ilk kaydı orada oluşturmuş, çocuğun kaçırıldığından şüphelenmiş sosyal hizmetlere. Neden kimse bir şey yapmadı. Doktor bana dedi ki, 'Dava aç ben şahitlik yapacağım' dedi. Neden o zaman kimse bir şey yapmadı. Neden herkes şimdi ortaya çıktı. Ben yıllardır çocuğumdan ayrıyım, buldum sarılıp yatacaktım niye benden aldılar. Bir çocuğun annesine ihtiyacı var. Zaten bir manyak yüzünden 3 yıldır sesini duyamıyorum. Zaten benden aldı kaçırdı. Annemin cenazesinde beni darbetti, kalbimde üfürme vardı gidemedim. Yığıldım kaldım, başkalarının yardımıyla Antalya'ya döndüm. Buradan dava açtım ama 3 yıl içinde bakın her yerden tutuklama çıkardım. Bu çocuk ya orada ölseydi. Benim çocuğum orada ölseydi hesabını kim verecekti. Oğlumla yaşamak, ben bunun ümidin hayalini kuruyorum. Bakın bebeklik dışında fotoğrafı yok. Annem 3 yıl önce vefat etmeden önce gayet iyi bakıyordu. Kadın kalp hastası olduğu için buraya gelemedi. Ne zaman annem öldü, çocuğumun sesini duyamadım, haber alamadım" diye konuştu.

"'ANNE, 2 YILDIR ÇİZGİ FİLM İZLEMİYORUM' DEDİ"

Çocuğu eve 1 yıl boyunca kilitli kaldığı için kimsenin görmediğine vurgu yapan Yasemin A., sosyal hizmetlerin kendisine hiçbir şeyi anlatmadığını söyledi. Kimsenin ne dediğini önemsemediğini belirten Yasemin A., "Yaradan biliyor, ben biliyorum ve oğlum biliyor. Dün akşam polisler almasaydı beraber sarılıp uyuyacaktık. Ben yanına yattım, omzundan öptüm oğlumu. Çizgi film izledik. 'Anne 2 yıldır çizgi film izlemiyorum' dedi. Havuza girmek istedi ama sosyal hizmetleri aradığımda ayaklarını soksun dediler. Bizim planlarımız vardı, oğlumla, yeni bir hayata başlayacaktık" şeklinde konuştu.