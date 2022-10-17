TEYZESİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI 3 YAŞINDAKİ BARIŞ, YANGINDA ÖLDÜ

BURSA'nın Karacabey ilçesinde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde teyzesinin yalnız bıraktığı Barış Can'ın (3), cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 95'inci Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre teyzesi Filiz A., annesi İstanbul'da olduğu öğrenilen Barış Can'ı, yalnız bırakıp, okuldan gelen çocuğunu karşılamak için dışarı çıktı. Bir süre sonra evden duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, koltukta yatan Barış Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Can'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Filiz A.'nın ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)