Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü

Bugün ilk bölümüyle ekranlara gelen Sabahın Sultanı Seda Sayan programında akıllara durgunluk veren bir konu işlendi. Ekran başındakiler de programda işlenen konuyu duyunca şaşkına döndü.

DOLAPTA ADAM BULDULAR

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Gülsüm, beş aylık hamileyken akrabaları tarafından evinde teyzesinin oğlu ile basıldı. Gülsüm'ün gardıroba sakladığı adamı, kocasının akrabaları buldu. Gardıroptan çıkan Ahmet isimli şahısla bir ilişkisi olmadığını söyleyen kadın, korktuğu için adamı dolaba sakladığını iddia etti.

DOĞUM YAPTIKTAN SONRA KAÇTI

Bu olayı bir şekilde kapatan Gülsüm, eşi Şahin Balı'nın çocuğun kendisinden olduğuna emin olmak için DNA testi yaptırmak istediğini söylemesi ile doğum yaptıktan sonra Ahmet'e kaçtı.

KAÇTIĞI ADAM ENİŞTESİ ÇIKTI

Bundan bir sene önce boşandıklarını söyleyen Şahin, Seda Sayan'ın programına çıkıp yaşananlara isyan etti. Programa telefonla bağlanan Gülsüm ise DNA testi yaptırabileceğini, hala Ahmet adlı şahısla yaşadığını söyledi. Konuştukça sinirlerine hakim olmayan Şahin ise Ahmet'in, Gülsüm'ün teyzesinin eşi olduğunu söyledi. Bunu duyan Seda Sayan şaşkınlığını gizleyemedi. Gülsüm ise rahat konuşmaları ile izleyenleri çileden çıkardı.