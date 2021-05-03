Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı - Son Dakika

Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı

03.05.2021 00:57
Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı, System.String[]

Konya'da bir kişi teyzesinin oğlunu bıçaklayarak öldürürken, yengesini de yaraladı.

Konya'da bir kişi teyzesinin oğlunu bıçaklayarak öldürürken, yengesini de yaraladı. Katil zanlısı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Öztoprak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli H.G., teyzesinin oğlu Serkan Kaya'yı Tatlıcak Mahallesi'ndeki evinin önüne gelerek kalbinden, karnından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Şüpheli H.G. daha sonra Fetih Mahallesi Askeroğlu Sokak'a giderek yengesi M.G.'yi karnından, kollarından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine her iki olay yerine de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Serkan Kaya ve M.G.'yi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı. Serkan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen Serkan Kaya ve M.G.'nin yakınları baygınlık geçirdi.

Kaçan şüpheli H.G., polisin çalışmasıyla Tatlıcak Mahallesi'nde yakalandı. Olayın namus meselesi yüzünden meydana geldiği iddia edilirken, şüpheli H.G. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Serkan Kaya, Tatlıcak, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aksaray AFAD Müdürü, down sendromlu oğlunu parka götüren babaya hakaret etti Aksaray AFAD Müdürü, down sendromlu oğlunu parka götüren babaya hakaret etti 10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu 10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır         
05:05
CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok         
00:28
İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' ithamına nişanlısından yanıt: Ben senin bıraktığın Gamze'yim İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' ithamına nişanlısından yanıt: Ben senin bıraktığın Gamze'yim         
00:10
Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız         
23:14
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti         
21:07
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor         
18:01
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı 3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı         
16:54
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış         
13:00
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı         
12:22
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak         
10:08
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 07:20:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement