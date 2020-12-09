Teyzesinin sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Teyzesinin sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının yargılanmasına başlandı

09.12.2020 10:41
Teyzesinin sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının yargılanmasına başlandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda teyzesinin sevgilisini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan dava açılan kadının yargılanmasına başlandı.

Zeytinburnu'nda teyzesinin sevgilisini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan dava açılan kadının yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Canan Atlı ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Canan Atlı, sokaklarda kalem, boncuk sattığını, maktul Ali İhsan Ata'nın teyzesinin sevgilisi olduğunu anlatarak, olaydan 9 ay önce maktulün kendisini rahatsız ve taciz etmeye başladığını söyledi.

Sanık atlı, maktulün kendisini inşaata götürerek cinsel istismarda bulunduğunu, bu olayları da kendisinden habersiz kameraya çektiğini ifade ederek, "Sonrasında beni bunlarla korkutup tehdit etmeye başladı. 11 yaşındaki kızıma da yapacağını söyledi. Korkudan kimseye anlatamadım. Yuvamın yıkılmasından korktum. Olay günü yanıma geldi, zorla para aldı, alkol aldı. Beni inşaata götürmeye çalıştı, tecavüz edecekti. Bıçakla bacağımı dürtükledi, gitmedim. Bana karşı davranışlarından dolayı olaydan 3 ay önce Bayrampaşa'da sokakta bir silah bulmuştum, onu yanımda taşımaya başlamıştım. Olay günü bunlar yaşanınca korkutmak amacıyla üzerimde taşıdığım tabancayı çıkartarak 3-4 el ateş ettim." diye konuştu.

Maktulü vurup vurmadığını hatırlamadığını aktaran sanık Atlı, öldürmek amacı ve kastıyla ateş etmediğini dile getirdi.

Sanık Atlı, "Cinsel taciz ve tehditlerinden bunaldığım ayrıca 11 yaşındaki kızıma da aynı şeyleri yapacağını söylediği için korkutmak amacıyla ateş ettim. Kızımın boğazını kesip önüme atacağını söylüyordu. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Atlı'nın avukatı da müvekkilinin uğradığı cinsel saldırı ve yağmadan kurtulmak için meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini, olayda haksız tahrik olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan otopsi raporunun beklenmesine, dinlenilmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ali İhsan Ata'nın sanık Canan Atlı'nın teyzesinin erkek arkadaşı olduğu, sanık Atlı'nın teyzesinin evi terkettiği, maktulün bu durumdan sanığı sorumlu tuttuğu ve maktulün sanığa tehditlerde bulunduğu anlatılıyor.

Olay tarihi 1 Temmuz 2020'de sanık Canan Atlı'nın sokakta kalem ve mendil sattığı sırada maktulün sanıktan para aldığı ve hakaret, tehditlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın bu durum üzerine çantasında bulunan silahı çıkartarak maktulün kafasına 3-4 el ateş ettiği ve Ali İhsan Ata'nın hayatını kaybettiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Canan Atlı hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Zeytinburnu, Ali ihsan, Ateş, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teyzesinin sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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