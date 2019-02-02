Son Dakika Haberleri: Tez: 13. Gece Filmi

Tez: 13. Gece Filmi

1 saat önce

Tez: 13. Gece filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tez: 13. Gece filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Tez: 13. Gece Filmi, System.String[]
Gaye, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan genç bir kadındır. Tezi için bir konu belirlemesi gereken Gaye, erkek arkadaşı Emre’nin önerisi ile psikolojik sorunları olan Narin adındaki bir kız ile tanışır. Narin’in yaşadığı sorunlar ile ilgili çalışmak isteyen Gaye, bu süreçte Narin’in yanına taşınır. Gaye, eve taşınmasının ardından, kardeşi Barış’ın kendisine yolladığı kamera ile yaptıkları seansları çekmeye başlar. Ancak bir süre sonra genç kızdan kimse haber alamaz. Kardeşinin başına gelenleri öğrenmek isteyen Barış, kamera görüntülerini izlemeye karar verir. Barış, kameradaki kayıtlara baktığında sadece 13 gece çekim yapıldığını fark eder. 13 gecenin ardından yaşananları ise kimse beklememektedir.


Yönetmen: Taylan Işıklar
Senaryo: Taylan Işıklar
Oyuncular: Benan Kılıç, Fulya Işıklar, Hüseyin Yaman
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Tez: 13. Gece
Yapımcı Firma: THC Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 08.02.2019

Tez: 13. Gece Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:47 Kaynak: InterSinema.com

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