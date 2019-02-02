Tez: 13. Gece Filmi

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Gaye, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan genç bir kadındır. Tezi için bir konu belirlemesi gereken Gaye, erkek arkadaşı Emre’nin önerisi ile psikolojik sorunları olan Narin adındaki bir kız ile tanışır. Narin’in yaşadığı sorunlar ile ilgili çalışmak isteyen Gaye, bu süreçte Narin’in yanına taşınır. Gaye, eve taşınmasının ardından, kardeşi Barış’ın kendisine yolladığı kamera ile yaptıkları seansları çekmeye başlar. Ancak bir süre sonra genç kızdan kimse haber alamaz. Kardeşinin başına gelenleri öğrenmek isteyen Barış, kamera görüntülerini izlemeye karar verir. Barış, kameradaki kayıtlara baktığında sadece 13 gece çekim yapıldığını fark eder. 13 gecenin ardından yaşananları ise kimse beklememektedir.Taylan IşıklarTaylan IşıklarBenan Kılıç, Fulya Işıklar, Hüseyin YamanKorkuTez: 13. GeceTHC Yapım2019TürkiyeTürkçeBir Film08.02.2019