Tez: 13. Gece Filmi
1 saat önce
Tez: 13. Gece filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tez: 13. Gece filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Gaye, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan genç bir kadındır. Tezi için bir konu belirlemesi gereken Gaye, erkek arkadaşı Emre’nin önerisi ile psikolojik sorunları olan Narin adındaki bir kız ile tanışır. Narin’in yaşadığı sorunlar ile ilgili çalışmak isteyen Gaye, bu süreçte Narin’in yanına taşınır. Gaye, eve taşınmasının ardından, kardeşi Barış’ın kendisine yolladığı kamera ile yaptıkları seansları çekmeye başlar. Ancak bir süre sonra genç kızdan kimse haber alamaz. Kardeşinin başına gelenleri öğrenmek isteyen Barış, kamera görüntülerini izlemeye karar verir. Barış, kameradaki kayıtlara baktığında sadece 13 gece çekim yapıldığını fark eder. 13 gecenin ardından yaşananları ise kimse beklememektedir. Yönetmen:
Taylan IşıklarSenaryo:
Taylan IşıklarOyuncular:
Benan Kılıç, Fulya Işıklar, Hüseyin YamanFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Tez: 13. GeceYapımcı Firma:
THC YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
08.02.2019Tez: 13. Gece Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:47 Kaynak: InterSinema.com
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