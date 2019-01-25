Tez Çalışmasında Keşfettiği Bitkiye Babasının İsmini Verdi

1'inci Derece Doğal SİT alanı ilan edilen Alakır Nehri'nin de bulunduğu vadide, yeni bir gelincik türü keşfedildi.

1'inci Derece Doğal SİT alanı ilan edilen Alakır Nehri'nin de bulunduğu vadide, yeni bir gelincik türü keşfedildi. Ayşen Özçandır, yüksek lisans tez çalışması kapsamında bulduğu gelincik türüne babası Mehmet Hayri Özçandır'ın adını verdi.



1'inci Derece Doğal SİT alanı ilan edilen Alakır Nehri'nin de bulunduğu vadide, yeni bir gelincik türü keşfedildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Candan Aykurt, AÜ Uygulamalı Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Ayşen Özçandır, AÜ Eğitim Fakültesi'nden İsmail Gökhan Deniz, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Kemal Yıldız ve Fatma Mungan'dan oluşan ekibin yeni keşfettiği gelincik türüne ilişkin makale, Phytotaxa adlı uluslararası bilim dergisinde yayımlandı.



Yeni türün keşfi Ayşen Özçandır'ın yüksek lisans tez çalışması kapsamında gerçekleşti. Ayşen Özçandır keşfettiği Ricotia candiriana (Çandır Cavlağı) türüne, çalışmaları sırasında yaşamını yitiren Korkuteli eşraflarından babası Mehmet Hayri Özçandır'ın adını verdi. Çandır Cavlağı nesli kritik tehlikede olan bir endemik tür olarak Dünya Doğa ve Doğa Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesi için önerildi. Pembe çiçekleri olan bu yeni türün 1100-1360 metre yükseklikte yetiştiği ve Mayıs-Haziran aylarında çiçeklendiği kaydedildi.



Uzman biyolog Ayşen Özçandır, "Biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir mirasa sahip olsak da, doğa koruma ve sürdürülebilirliğe önem verilmezse bazı türlerin nesli tükenecek. Bundan etkilenen diğer türlerin de varlıklarını sürdürmeleri zorlaşacak. Canlılar için güvenli sığınak alanları ve içme suyu kaynağı olan koruma alanlarını iklim değişikliği ile mücadele için de korumak zorundayız" dedi.



Güney Anadolu'dan yeni bir tür olarak Ricotia candiriana (Çandır cavlağı) adı verilen yeni türün keşfi ise AÜ Uygulamalı Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Ayşen Özçandır'ın yüksel lisans tez çalışması kapsamında gerçekleşti. AÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından da desteklenen Özçandır'ın 'Dibek Tabiatı Koruma Alanı Florası' adlı master tez çalışması kapsamında keşfedilen yeni türün, lokal endemik/tek nokta endemiği olduğu ve Alakır Vadisi'nden başka hiçbir yerde yayılış göstermediği belirtildi. - ANTALYA

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