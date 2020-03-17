Tez-Koop-İş'ten koronavirüse karşı AVM'ler için önlem çağrısı - Son Dakika
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Tez-Koop-İş'ten koronavirüse karşı AVM'ler için önlem çağrısı

6 saat önce

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez-Koop-İş) Sendikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, başta alışveriş merkezleri (AVM) olmak üzere toplu çalışmanın yoğun olduğu iş yerlerinde, çalışanlar için ilave önlemler alınması çağrısında bulundu.

Tez-Koop-İş'ten koronavirüse karşı AVM'ler için önlem çağrısı, System.String[]

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez-Koop-İş) Sendikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, başta alışveriş merkezleri (AVM) olmak üzere toplu çalışmanın yoğun olduğu iş yerlerinde, çalışanlar için ilave önlemler alınması çağrısında bulundu.

Koronavirüs karşısında AVM'ler başta olmak üzere, insan sirkülasyonun fazla olduğu işletmeleri bünyesinde barındıran perakende sektöründeki koşullara dikkati çekmek için gazetelere ilan veren Tez-Koop-İş Sendikası, 400'den fazla AVM'de çalışan yaklaşık 500 bin kişi ve buraları kullananların karşı karşıya olduğu risklere karşı uyardı.

Koronavirüse karşı AVM'ler, çağrı merkezleri ve toplu iş yerlerinde çalışan işçilerin, risk altında olduğu belirtilen ilanda, tüm dünyada küresel bir salgın halini alan yeni tip koronavirüsün Türkiye'deki varlığının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığı anımsatıldı.

Virüsün yaygınlaşmasının önlenmesi konusunda, eğitim kurumlarının tatile girmesi, spor karşılaşmalarının iptali ya da seyircisiz oynanması gibi önlemler alınmasına rağmen, her gün binlerce insanın geldiği, ciddi risk barındıran AVM'lere girenlerle burada çalışan işçilerin, koronavirüse karşı ciddi tehdit altında olduğu vurgulanan ilanda, şu ifadelere yer verildi:

"İşverenler, iş sağlığı ve iş güvenliğinin bir parçası olan iş yerlerinin hijyenini de sağlamak zorundadır. İş yerlerinde işçilerin bir arada bulundukları ortamların, yemekhanelerin ve tuvaletlerin hijyenleri sağlanmalı, kullanılan iş araç ve gereçleri belli aralıklarla dezenfekte edilmeli, havalandırma sistemleri kontrol edilmeli, çalışanlar için tüm koruyucu önlemlerin alınması ve koruyucu malzemelerin temin edilmesi noktasında işverenler üzerine düşeni yapmalıdır. Koronavirüs salgınına karşı risk grubunda yer alan ya da tedavi altında olan çalışanlar ile Dünya Sağlık Örgütü'nün genelgesi doğrultusunda soğuk algınlığı, hafif öksürük, mide problemleri ve ateşi 37,3 derece ya da üzerinde olan çalışanlara ücretli mazeret izni verilmelidir. Aynı zamanda okulların ve kreşlerin tatil edilmesi nedeniyle mağduriyet yaşayan çalışan anne ve babalardan birine ücretli mazeret izni verilmelidir. İşçilerin ve halk sağlığının korunması için bu önlemlerin alınması zorunludur. Önlem alınmayan iş yerlerinin yarattığı tehdidin tüm ülkeyi tehdit ettiği unutulmamalıdır."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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