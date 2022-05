Tezcan Karakuş Candan'dan Memurlara Çağrı: "İstanbul Havalimanı'na Yapılacak Millet Bahçesi Fidan Dikimine Katılmayın"

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kamu çalışanlarına 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi fidan dikimi mitingine katılmaları için baskı yapıldığını açıkladı. "Devlet Memurları Kanunu açıktır. Devletin memuru iktidarın memuru değildir" diyen Candan, kamu çalışanlarına "Kamu yararı olmayan hiçbir projenin açılışına katılmayın. Mimarlar Odası olarak her türlü hukuki desteğe hazırız" çağrısı yaptı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan, İstanbul Atatürk Hava Limanı'na yapılacak Millet Bahçesi fidan dikimi için kamu kurumlarında çalışan devlet memurlarının mitinge götürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Candan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İSTANBUL HAVALİMANINI YOK EDEREK YAPILAN MİLLET BAHÇESİ ETKİNLİĞİNE KATILMAYIN"

"Kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımıza 29 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı alanında yapılacak olan Millet Bahçesi için fidan dikimi mitingine katılınsın diye baskı yapılıyor. Odamıza her gün şikayet ve başvuru geliyor. Tüm meslektaşlarımıza çağrımızdır. Mimarlar bu ülkenin en büyük mimarı Atatürk'ün mekansal izlerini yok eden, kentleşme politikalarına aykırı plan ve projelerde yer almaz, imza atmaz, meslek etiğinin gereğini yapar. İstanbul Havalimanı'nı yok ederek yerine yapılan Millet Bahçesi etkinliğine katılmayın.

"KAMU ÇALIŞANLARI SÜREKLİ SİYASİ BASKI ALTINDA"

Kamuda çalışan meslektaşlarımız, kamu çalışanları sürekli siyasi baskı altında, şu projeye imza at, şu ihaleye imza at diye. Karşı çıkanları imza atmayanları kızağa çekiyorlar, mobbing uyguluyorlar, sürgün ediyorlar, işten atmayla tehdit ediyorlar, ya da emekliliğe zorluyorlar. 657 sayılı Devlet Memurları hakkında kanunu açıktır. Devletin memuru iktidarın, memuru değildir. Kamu yararı olmayan hiçbir projeye imza atmayın, kamu yararı olmayan hiçbir projenin açılışına katılmayın. Mimarlar Odası olarak hukuki olarak her türlü desteğe hazırız."

CANDAN, DEVLET MEMURLUĞU YEMİNİNİ HATIRLATTI

Candan, devlet memurluğuna kabul edilirken edilen yemini hatırlatarak, "Ya yeminin gereğini yerine getirirsiniz ya da o koltukları işgal etmezsiniz. Devletin memuru iktidarın memuru değildir. İktidarın git dediği yere git, imza at dediği yere imza atan köle değildir" dedi. Candan'ın paylaştığı yemin şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."