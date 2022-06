Tezcan Karakuş Candan: Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Hiçbir Terör Örgütüyle İlişkisi Yoktur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, verdikleri bir ödül nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan açılan davanın ilk duruşması perşembe günü yapılacak. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yönetim kurulunun hiçbir terör örgütüyle ilişkisi yoktur. Terör propagandası yapmamaktadır. Dolayısıyla burada verilen mücadele, bugün bu ülkenin her bir metrekaresini, taşını, toprağını satan imar kartellerine, imar teröristlerine karşı verilmektedir" dedi.

Tezcan Karakuş Candan, Emre Madran Basın Ödülü'nü bu yıl JİN TV muhabirine veren Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan açılan davanın 23 Haziran Perşembe günü yapılacak duruşması dolayısıyla bugün basın toplantısı düzenledi. Candan, şunları söyledi:

"2021 yılında, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin her yıl verdiği, koruma alanında, Emre Madran Basın Ödülleri kapsamında hidroelektrik santralleri ve çevre haberleriyle ilgili haber yapan gazeteciye verdiğimiz ödülle ilgili ödülden kaynaklı Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, 25. Ağır Ceza'da 'terör örgütü propagandası' yapmaktan yargılanıyor biliyorsunuz. Bu perşembe günü de saat 10: 30'da 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapılacak.

"SÖZÜ EDİLEN YAYIN ORGANININ BİLE TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİSİ NETLEŞMİŞ BİR DURUMDA DEĞİLKEN ONLARIN DAVASINA BİZİ EKLEMLEMELERİ ZATEN KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"

Türkiye'de en önemli sorunun adalet olduğunu, hukuksuzluk olduğunu hem Gezi davasında arkadaşlarımızın tutuklanması sürecinden hem de çok farklı kesimlerin aynı anda yaşadığı hukuka aykırılıklar sürecinden biliyoruz. Bizimki de buna örnek olan bir dava pozisyonunda. Henüz sözü edilen yayın organının bile terör örgütüyle ilişkisi netleşmiş bir durumda değilken onların davasına bizi eklemlemeleri zaten kabul edilebilir bir durum değil. Onun da ötesinde aslında Türkiye'de başka bir adaletsizlik ve hukuksuzluk süreci yine devam ediyor.

"DAVAMIZ PERŞEMBE GÜNÜ 25. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLECEK"

Bizim davamız, perşembe günü 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Ama dava daha görülmeden, hüküm verilmeden, yani masumiyet karinesi ihlal edilerek, yönetim kurulu üyelerimizden Muteber Osmanpaşaoğlu, Adalet Bakanlığı'nda sürdürdüğü bilirkişilik görevinden şu anda açığa alınmış durumda. Bilirkişilik listesinden silinmiş durumda. Bilirkişi kurulları toplanmışlar ve 'terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanıyor' diye bilirkişilik listesinden çıkartmışlar ve bütün kayıtlarını pasife almış durumdalar. Yani bu da yeni bir gelişme olarak, daha henüz bir hukuki karar verilmedi, bir hüküm verilmedi, dava görülmedi ama bir taraftan da bilirkişilik yapmasına izin verilmiyor. Terör örgütü propagandası yapmaktan yargılandığı için. Bu, aslında Türkiye'de hukukun kalmadığını, adaletsizliğin artık gerçekten can alıcı bir şekilde sürdürüldüğünü ve mahkeme kararlarını bile beklemeden aslında yönetim kurulu üyemize yaptırım uygulayarak aslında haklarının ihlal edildiğini bir kez daha gösteren bir yaklaşım. Onun için bu süreçte perşembe gününü bekliyoruz. Yargılanan bütün yönetim kurulu üyelerimiz, perşembe günü saat 10.30'da 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yer alacak. Kamuoyunu bu konuda bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz ve bu hukuksuzluk sürecinde mahkemede dayanışma içerisinde olmaya davet ediyoruz.

"BURADA VERİLEN MÜCADELE, İMAR TERÖRİSTLERİNE KARŞI VERİLMEKTEDİR"

Bu hukuksuzluğa karşı her zaman özgür basının yanında alacağımızı, özellikle sosyal medya yasasının gündemde olduğu bir süre içerisinde gazetecilerin, halkın haber alma hakkını engelleyen bir yaklaşım içerisinde ortaya konulan bu tür davranışların tarafı olmayacağımızı ve karşısında yer alacağımızı; bu nedenle de Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak, bir anayasal örgüt olarak, Anayasa'nın bize verdiği sorumlulukla bu ülkenin dağını, taşını, çiçeğini, Cumhuriyet'in bize emanet ettiği mekansal değerleri korumaya devam edeceğiz. Biz korumaya devam ederken bizim haberlerimizi yapan, HES'lere karşı, doğa tahribatlarına karşı, kültürel varlıkların yok edilmesine karşı verdiğimiz mücadelede bizim mücadelemizi haber yapan bütün gazetecilere de ödül vermeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten hakikat ancak böyle ortaya çıkartılır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yönetim kurulunun hiçbir terör örgütüyle ilişkisi yoktur. Terör propagandası yapmamaktadır. Dolayısıyla burada verilen mücadele, bugün bu ülkenin her bir metrekaresini, taşını, toprağını satan imar kartellerine, imar teröristlerine karşı verilmektedir. Bunun da altını bir kez daha çizmiş olayım."