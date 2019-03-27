Tezcan Karakuş Tügik Yik Genel Sekreteri Oldu

Eskişehirli iş adamı Tezcan Karakuş, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Yüksek İstişare Konseyi Genel Sekreterliği görevine seçildi.

Eskişehirli iş adamı Tezcan Karakuş, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Yüksek İstişare Konseyi Genel Sekreterliği görevine seçildi.



Ankara'da TÜGİK Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda yeni görevine oy birliği ile seçilen Karakuş, Yüksek İstişare Konseyi üyeleri hitaben bir konuşma yaptı. Tezcan Karakuş, "Tüm üyelerimize bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim. 2018 yılında ülkemiz ekonomik olarak zor bir dönemden geçti. Şimdi toparlanma sürecinde Türkiye'nin fırsatlarının ne olduğunu, hangi mesleklere ihtiyaç olduğunu, sektörlerin nasıl güçlenebileceğini belirlemek gerekiyor. Bugün karşımızdaki sorunların aşılabilmesi için, dinamik, kolay uyum sağlayan, istihdam çalışmaları yapılmalıdır. İş dünyası olarak bu zorlu dönemde sorumluluğumuz, yapılması gerekenleri söylemektir, paylaşmaktır. Ülkemizde iş insanları nefsine hakim olmayı, tasarruflu olmayı, aynı zamanda karamsarlık tablolarını konuşmayı değil, umutlu olmayı ve bu zorlu dönemlerde mücadele etmeyi konuşmalıdır. Türkiye'de gelir - gider dengesinin sağlanması için yeni vergi reformlarının yapılması gerekiyor. Her alanda katma değer üreten, ihracat odaklı, çalışan ve istihdam oluşturan bir ülke olmak zorundayız" dedi. - ESKİŞEHİR

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