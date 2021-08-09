Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti - Son Dakika

Gürler Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir pazarcı kadın, yufka satışı yapmak için tezgahını kurdu. Aradan birkaç saat sonra da başka bir pazarcı kadın ise tezgahını kurmak için alana geldi.

ÇEVREDEKİLER KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Tezgah yerinin dolu olduğunu gören kadın, yerinin kendisine ait olduğunu iddia etti. Bir süre sonra iki pazarcı kadın, önce sözlü tartıştı ardından saç saça, baş başa kavgaya tutuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Birbirlerini yere yatıran kadınları çevredekiler ayırmaya çalıştı. 'Tezgah yeri benim' kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.