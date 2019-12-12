Tezgahı çalınan engelli simitçiye, yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tezgahı çalınan engelli simitçiye, yardım eli - Son Dakika

Tezgahı çalınan engelli simitçiye, yardım eli

6 saat önce

MERSİN'de simit satarak ailesinin geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası ortopedik engelli Süleyman Berk'in seyyar tezgahının çalınması üzerine, belediye tarafından yenisi hediye edildi.

Tezgahı çalınan engelli simitçiye, yardım eli, System.String[]

MERSİN'de simit satarak ailesinin geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası ortopedik engelli Süleyman Berk'in seyyar tezgahının çalınması üzerine, belediye tarafından yenisi hediye edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Simit Arabam, Engel Tanımam' projesi kapsamında verdiği simit tezgahı, 17 Kasım günü Şehir Hastanesi kapısında çalınan engelli Süleyman B., polise giderek şikayetçi oldu. Araştırma başlatan Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, yüzleri kapalı 3 kişinin simit tezgahını kilidini kırarak bir araca yüklediklerini belirleyen polis, araç plakasından yola çıkarak şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden ismi açıklanmayan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Pişman olduklarını belirten V.K. ve S.D. çaldıkları simit tezgahının yerini söylemedi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.D. tutuklandı, V.K. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

YENİDEN SİMİT SATABİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Süleyman Berk'e yeni bir simit arabası hediye ederek, mağduriyetini giderdi. Teslimatın ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin uygun gördüğü ve Berk'in de istediği noktaya simit arabası yerleştirildi. Yeni arabasına kavuşan Süleyman Berk, simit satarak ailesinin geçimini sağlamaya devam edebilecek.

SEFERBER OLDULAR

Ailece çok mutlu olduklarını söyleyen Süleyman Berk, "Belediye Başkanımız olayı duyar duymaz duyarlılık gösterdi ve hemen konuya el attı. Probleminizi de gün içerisinde giderdiler, yeni bir araba verdiler. Bundan dolayı ailece çok mutluyuz. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Belediye başkanımıza, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için sağ olsunlar. Olayı duyduklarında seferber olan devletin bütün kurumlarına da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Süleyman Berk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:23 Kaynak: DHA
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