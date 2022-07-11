Tezgahın önünde bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tezgahın önünde bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

11.07.2022 13:16
Tezgahın önünde bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

Düzce'de bir pazarcı, tezgahının önünde bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti.

Düzce'de bir pazarcı, tezgahının önünde bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, semt pazarında alışveriş yapan vatandaş, cüzdanını esnaf Mustafa Yarar'ın tezgahının önünde düşürdü. Bir süre sonra tezgahıyla ilgilenen Yarar, yerdeki cüzdanı fark etti. İçi para dolu cüzdanı yerden alan Yarar, sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti.

Duyarlı davranışı dolayısıyla takdir toplayan Mustafa Yarar, "Müşterilerden biri cüzdanını düşürmüş. Cüzdanı açtığımızda içinde yüklü miktarda para olduğunu gördük. Sahibi gelir diye biraz bekledik. Gelen olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdik. İçerisindeki parayı sayıp tutanak ile teslim ettik. Ben ve buradaki bütün pazarcı arkadaşlar kimsenin bir lirasına gözümüz yok. Burada herkes helalinden para yiyor. Bazı müşteriler paralarını düşürüyor, biz ulaştırabildiklerimizi ulaştırıyoruz. Ulaştıramadıklarımızı ise polise veriyoruz onlar da yerlerine ulaştırıyorlar" dedi.

"Pazarcılar, bu memleketin silahsız güvenlik güçleridir"

Müşterilerin pazar alanında sıklıkla cüzdan düşürdüğüne dikkat çeken Sebzeciler ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, "Mustafa ağabeyimiz 20 yıldan beri odamıza kayıtlı. Kendisi tezgahın önünde bir cüzdan buldu. Sahibi gelmeyince zabıta ekiplerine haber verip, emniyetin gelmesini sağlıyor. Polisler geldi parayı teslim aldı. Pazarcılar, bu memleketin silahsız güvenlik güçleridir. Burası eski usullerin, eski dengelerin hala daha iç içe olduğu bir yer. Yaklaşık 1 ay önce kalıcı konutlar pazaryerinde de benzeri bir olay oldu. 10 bin lira bulmuştuk, bir teyzemizin parasıydı. Eski usul olarak peçeteye sarılı bir paraydı. Arkadaşlar çöp olarak görüp atabilirlerdi. Sağ olsun kontrol edip teyzemize ilettik. Biz bize yakışanı, pazarcıya yakışanı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Düzce'de üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti Düzce'de üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

alışveriş, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tezgahın önünde bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:21 Çin'de paralarını bankadan çekemeyen binlerce vatandaş bankaya baskın düzenledi! Güvenlik görevlileri protestoculara sert müdahalede bulundu
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
12:42 Yüzündeki kaşıntı geçmiyordu! Doktorlar yaşlı adamın göz kapağında sinek lavrası buldu
12:32 Bursa'da Kızılderililere benzeyen gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar
12:16 Ekrem Karakaya üzerinden tehdit: O doktoru Konya'daki gibi öldüreceğim
12:16 Metroda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sapığa meydan dayağı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 13:34:11. #1.12#
SON DAKİKA: Tezgahın önünde bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement