Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su sanıp içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Çalkaya Köyünde oturan Mehmet-Emine Can çiftinin 18 aylık çocukları Yusuf, geçen hafta saatlerinde su zannederek yanlışlıkla kireç çözücü içti. Ailenin fark etmesi üzerine Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf, yoğun bakıma alındı. Boğaz kısmı ve organları zarar gören Yusuf Can'ın hayati tehlikesi bulunduğu için Ankara Şehir Hastanesine sevkine karar verildi.

AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA SEVK EDİLECEK

Doktorların durumu iletmesinin ardından Sağlık Bakanlığı devreye girerek küçük Yusuf için ambulans uçak tahsis etti. Yusuf Can, akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanından, Ankara Şehir Hastanesine uçak ambulans ile sevk edilecek.

ACILI BABA DUA ETTİ

Oğlunun iyileşmesi için dua eden Mehmet Can, "Oğlum su yerine kireç çözücü içmiş. Fark eder etmez hemen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine getirdik. Yoğun bakımda 5 gündür tedavisi sürüyor. Bugün ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilecek" dedi. Anne Emine Can ise oğlunun iyileşmesi için dua ettiğini belirtti.