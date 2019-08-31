Tezgâhlar balık bekliyor

Açık denizlerde uygulanan av yasağının kalkmasına saatler kala tezgahlar yeni dönem balıklarını beklerken, Eskişehir'deki esnaf bu yıl bol balık beklentisi içinde.



15 Nisan'dan bu yana denizlerde kapalı olan balık av sezonu 1 Eylül'de açılıyor. Av döneminin iyice yaklaşmasıyla birlikte balıkçılarda ise hazırlıklar hız kazandı. Balık av sezonu dışında meyve satan balıkçılar tezgahlarını yavaş yavaş balığa göre hazırlarken, denizlerde ise Türkiye'de en çok rağbet gören hamsi, palamut, uskumru gibi balık türlerinin bol olduğu gözlemlendi. Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi'ndeki işletmesinde 13 yıldır balıkçılık yapan Hülya Akkoyun, Eskişehir'de de Türkiye genelinde olduğu gibi en çok hamsinin rağbet gördüğünü ifade etti. Akkoyun, "1 Eylül'de açık denizlerde balık av sezonu açılacak. Biz de iyi hizmet vermek istiyoruz, temizliğimizi, mutfağımızda düzenlemelerimizi ona göre yapıyoruz. Daha iyi hizmet verebilmek için dükkanda bazı değişiklikler yapıyoruz. Yıpranan yerleri yeniliyoruz. Hamsi, palamut, lüfer, çinekop türleri bu sene bol olacak. Balık, sayısız faydasıyla çok önemli bir yiyecek. İlgi geçen sene güzeldi. Bu sene de vatandaşlarımız rağbet gösterecek diye bekliyoruz. Denizlerde balıklar da bu sene bol, o yüzden fiyat yönünden de uygun olacak. Denizlerimizi temiz tutup av yasaklarına da uyarsak denizlerde balığımız çok daha fazla çoğalacak ve bu da fiyatlara yansıyacak, daha ucuz balık yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Haftada en az bir kez balık tüketilmeli"



Balığın sağlığa çok yararlı olduğunu vurgulayan Akkoyun, "Aileler hem çocukları hem kendileri için balığı bir alışkanlık haline getirmeli. Doktorlarımız da bu konuda haftada 2 kez balık yiyin diyor. Biz balıkçılara göre de haftada en az bir kez balık tüketilmeli" şeklinde konuştu.



"Eskişehirli balık lezzetleri konusunda bilinçlendi"



Genellikle hamsiye rağbet gösteren müşterilerine diğer balıkları da tattırarak lezzetleri konusunda bilinçlendirdiklerini belirten Hülya Akkoyun, "Eskişehir'de en çok hamsi balığı rağbet görüyor. Hamsiye rağbet gösteren vatandaşlarımıza barbun, istavrit, kupes, uskumru gibi diğer güzel balıklarımızdan da şöyle birer ikişer alın tadın dedik. Bu balıklar da Eskişehirli müşterilerimiz tarafından daha fazla rağbet görür hale geldi. Böylelikle Eskişehirli müşteri de balık türleri ve lezzetleri konusunda da bilinçlendi. Çocuklarına balık yedirmek isteyen vatandaşlarımıza da mezgit gibi kılçıksız balıkları öneriyoruz. 1 Eylül'de açılan açık denizlerdeki av dönemi 15 Nisan'a kadar sürüyor. Vatandaşımız bol bol balık yesin, herkese iyi bir sezon diliyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR