Son Dakika Haberleri: Tezgahlar Balıkla Doldu

Tezgahlar Balıkla Doldu

1 saat önce

Karadeniz'deki balık bolluğu Sinop'ta tezgahlara yansıdı.

Tezgahlar Balıkla Doldu, System.String[]
Karadeniz'deki balık bolluğu Sinop'ta tezgahlara yansıdı.

Karadeniz'deki balık bereketi hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Balıkçıların avladığı balıklar tezgahları doldurdu. Tezgahlarında çok sayıda balık çeşidi bulunduğunu, fiyatların uygun olduğunu belirten balık satıcısı Olcay Karabulut, "Hamsi 20, istavrit 10, sazan ise 10 TL. Fiyatlarımız genelde uygun fakat hamsi biraz pahalı. Havaların soğuk olmasıyla birlikte talep daha da artar diye düşünüyorum" dedi

Karabulut, balıkların tezgahlara günlük geldiğini sözlerine ekledi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Sinop, Karadeniz, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Estetisyen Doktora Beyzbol Sopasıyla Saldırdılar İstanbul'a Akşam Saatlerinde Karla Karışık Yağmur Geliyor

Kentte Ondan Başka Bu İşi Yapan Yok! 40 Yıldır Geçimini Yayın Balığı Satarak Sağlıyor 7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:21:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tezgahlar Balıkla Doldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]