Tezgahlar Balıkla Doldu
1 saat önce
Karadeniz'deki balık bolluğu Sinop'ta tezgahlara yansıdı.
Karadeniz'deki balık bolluğu Sinop'ta tezgahlara yansıdı.
Karadeniz'deki balık bereketi hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Balıkçıların avladığı balıklar tezgahları doldurdu. Tezgahlarında çok sayıda balık çeşidi bulunduğunu, fiyatların uygun olduğunu belirten balık satıcısı Olcay Karabulut, "Hamsi 20, istavrit 10, sazan ise 10 TL. Fiyatlarımız genelde uygun fakat hamsi biraz pahalı. Havaların soğuk olmasıyla birlikte talep daha da artar diye düşünüyorum" dedi
Karabulut, balıkların tezgahlara günlük geldiğini sözlerine ekledi. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:24 Kaynak: İHA
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