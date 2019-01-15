Tezgahlar Balıkla Doldu

Karadeniz'deki balık bolluğu Sinop'ta tezgahlara yansıdı.

Karadeniz'deki balık bolluğu Sinop'ta tezgahlara yansıdı.



Karadeniz'deki balık bereketi hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Balıkçıların avladığı balıklar tezgahları doldurdu. Tezgahlarında çok sayıda balık çeşidi bulunduğunu, fiyatların uygun olduğunu belirten balık satıcısı Olcay Karabulut, "Hamsi 20, istavrit 10, sazan ise 10 TL. Fiyatlarımız genelde uygun fakat hamsi biraz pahalı. Havaların soğuk olmasıyla birlikte talep daha da artar diye düşünüyorum" dedi



Karabulut, balıkların tezgahlara günlük geldiğini sözlerine ekledi. - SİNOP

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