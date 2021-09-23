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Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika

Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

23.09.2021 10:17
Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü, System.String[]

Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül tarihi itibariyle tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı.

Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül tarihi itibariyle tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları 15 liraya kadar düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun.

1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı. Tezgahların dolmasıyla geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı.

"BU SENE GAYET VERİMLİ VE GÜZEL GÖRÜNÜYOR"

Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Eylül itibariyle balık sezonunun açıldığını söyledi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de sezonun 1 Eylül'de açıldığını hatırlatan Polat, "Hava sıcaklığından dolayı burası 15 gün gecikmeli açılıyor. 15 Eylül'de balıkçılarımız teknelerini temizlediler, ağlarını yaptılar ve 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldılar. İlk balıklarımız geleli birkaç gün oldu. Bu sene gayet verimli ve güzel görünüyor. Daha ilerleyen günlerde daha verimli geçeceğini düşünüyoruz. Yine her sezon açılışında olduğu gibi bir bolluk var. Her çeşit balığımız geliyor. Barbun, gümüş, mezgit, kalamar, karides, çupra, levrek. Balık bolluğumuz ve çeşitliliğimiz var" dedi.

"BALIKLARDA YÜZDE 60, 70, 80'E VARAN İNDİRİMLER OLDU"

Sezonun açılmasının fiyatlara da yansıdığını vurgulayan Polat, "15 gün önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar çok farklı. Yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80'e varan indirimler var. Fiyatlar şu anda çok uygun. Yani kilosu 10-15 liraya kadar olan balıklar var. 50-60 lira olan bir barbunun fiyatı şimdi 20-25 liraya indi. 40-50 lira civarında giden gümüş balığının fiyatı 20-25 liraya indi. 50-60 lira arasında olan çupra ve levreğin fiyatı 30-35 liraya düştü.

Her balıkta bir düşüş var. Hamsi, sardalyeyi 15 liraya satıyoruz. Fiyatlar çok uygun. Her bütçeye uygun balıklar var. Pandemi sürecinde de halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Balık omega-3 açısından çok zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besinlerden biridir" diye konuştu.

"10-15 GÜN SONRA BALIĞA RAĞBET DAHA DA ARTACAK"

Şu anda denizden her türlü balığın çıktığının altını çizen Polat, "Ancak Akdeniz barbunya ile ünlüdür. Şu anda da en çok barbunya çıkıyor. Bu balık da lezzetli bir balıktır. Omega-3 açısından da zengin bir balıktır. Onun haricinde karides bol miktarda çıkar. Akdeniz zaten çeşitlilik yönünden diğer denizlere göre daha fazla. İlk günler olmasına rağmen vatandaşların ilgisini görüyoruz. 10-15 gün sonra balığa rağbet daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

(Koray Ünlü-İHA)

Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü
Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü
Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü
Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü
Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Karadeniz, Akdeniz, Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika
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