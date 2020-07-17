Tezgahlar çiftlik balıklarına kaldı - Son Dakika

Tezgahlar çiftlik balıklarına kaldı

Sinop'ta balık tezgahlarını çiftlik balıkları süslüyor.

Sinop'ta balık tezgahlarını çiftlik balıkları süslüyor. Izgara yapanlar çuprayı, fırında tava yapanlar ise levrek almayı tercih ediyor.


Sinop'ta balıkçı esnaflarından Adnan Demir (44), yaz döneminde somon, çupra, levrek tercih edildiğini belirterek, korona virüs salgınından dolayı orta yaş ve yaşlıların bağışıklık sistemini güçlendirdiği için balık satışlarının iyi olduğunu söyledi. 1 Eylül itibarıyla sezonun açılacağını söyleyen Demir, "Şu anda balık sezonu yasak. Ondan dolayı kafes balıkları somon, çupra, levrek tercih ediliyor. İskorpit vardı onun da sezonu bitti. 15 Ağustos'tan sonra çapari sezonu başlayacak ve Allah nasip ederse palamut için sezon başlamış olacak. Eylül ayının başında ise palamut, çinekop, barbun olur inşallah olmazsa da yapacak bir şey yok. Şu anda günlük olarak gelen kültür balıklarımız mevcut ve aşırı lezzetliler. Balıkların kilo fiyatları ise çupra 35 TL, levrek 45 TL, deniz levreği 80 TL, somon 30 TL ve alabalığımız 25 TL. Şu sıralar ızgara yapanlar çupra tercih ediyorlar, fırında tava yapanlar ise levrek tercih ediyorlar" dedi. - SİNOP

Eylül, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tezgahlar çiftlik balıklarına kaldı - Son Dakika Ekonomi
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