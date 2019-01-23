Son Dakika Haberleri: Tezgahlar Gürcistan Hamsisine Kaldı

Tezgahlar Gürcistan Hamsisine Kaldı

1 saat önce

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "Genel olarak ana balık Gürcistan tarafında, balık oradan geliyor.

Tezgahlar Gürcistan Hamsisine Kaldı, System.String[]
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "Genel olarak ana balık Gürcistan tarafında, balık oradan geliyor. Şu an yenen hamsi ya Gürcistan hamsisi ya da dolaptan çıkan hamsidir." dedi.


Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılığın hava şartlarına bağlı olduğunu, balığın çeşidine göre avlanma dönemleri bulunduğunu söyledi.

Şu anda tezgahlarda bulunan balığın fiyatının normal seviyede olduğunu belirten Karakaş, "İstavrit 10 lira, barbun 25, hamsi ise iriliğine göre 15 ila 20 lira arasında satılıyor." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda trol avcılığının ön plana çıktığını vurgulayan Karakaş, "Trol avcılığı demek, mezgit, barbun ve istavrit üzerinde bir avcılık demek oluyor. Kıyı balıkçılığında ise bir miktar kefal bulunuyor. Deniz levreği yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı." diye konuştu.

Çinekopun Batı Karadeniz'de son zamanlarını yaşadığını ifade eden Karakaş, bu balığın günlük 30-40 kilogram kadar avlandığını aktardı.

Karakaş, "Balıkçılık artık trol ve kıyı avcılığı üzerine yoğunlaşmış durumda. Balık yeterince çıkıyor, tezgahta da çok abartılı bir fiyat yok." dedi.

"Hamsi Gürcistan'dan geliyor"

Hamsi avcılığının Karadeniz'de yok denilecek kadar az olduğunun altını çizen Karakaş, şunları kaydetti:

"Hamsi şu an Gürcistan bölgesinden geliyor. Bazen ise kaçak avcılık dediğimiz Doğu Karadeniz'den çıkabiliyor, o da arada bir oluyor. Genel olarak ana balık Gürcistan tarafında, balık oradan geliyor. Şu an yenen hamsi ya Gürcistan hamsisi ya da dolaptan çıkan hamsidir ama bölgemizde mezgit, barbun, istavrit çıkmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:20 Kaynak: AA

Akçakoca, Gürcistan, Ekonomi
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