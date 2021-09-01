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Tezgahlar istavritle doldu, balıkçıları palamut heyecanı sardı

KOCAELİ - Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte toplanan balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahları en çok kilosu 30 TL'den alıcı bulan istavritler süslerken, balıkçılar ise palamutun geleceği günü bekliyor.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, yeni sezonu umutla açtı. Gece saat 00.0'da denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, bol miktarda istavritle kıyıya döndü. Türlerine göre ayrılan balıklar, tezgahlarda satışa sunulmaya başladı. En çok istavritin yer aldığı Kocaeli'deki balık tezgahlarında, fazla hareketliliğin olmadığı gözlendi.

"Beklentimiz palamut"

Sezon başından bu yana tezgahını hep açık tuttuğunu söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, hareketliliğin olmadığını belirterek, "Beklentimiz palamut. Müşteriyi buraya getirecek olan en büyük balık palamut. Onun sıkıntısı var. İnşallah o da gün geçtikçe gelecek" dedi.

"Eylül sonuna doğru bolluk olabilir"

Sezonun 1 Eylül'de açıldığını fakat bolluğun eylül ayının sonlarına doğru yaşandığına dikkat çeken Bineklioğlu, "Palamut bizim taşıyıcı balığımız. Bu sene palamut olmadığından dolayı istavrit, sardalya, çinekop, lüfer gibi balıklar satıyoruz. İnşallah daha da bolluk olacak" diye konuştu.

Fiyatlar yüksek

Bineklioğlu, fiyatların geçtiğimiz yıllara oranla yüksek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstavrit 30 TL, mezgit 45 TL, kefal 25 TL, sardalya 60 TL, iri tekir 50 TL, turna mezgiti 65 TL, çupra ve levrekler tane ile satılıyor fiyatı 25 TL, lüferlerin tanesi 50 TL'den satışa sunuluyor. Bu fiyatlar geçen seneye göre yüksek. Eğer bu yıl balık bol çıkarsa fiyatlar düşer. Aslında palamut olsa bu fiyatların hepsi aşağıya düşer. Bu yıldan beklentimiz bereketin bol olması."

"15 Eylül'den sonra hareket bekliyoruz"

15 Eylül'den sonra hareket beklediklerine dikkat çeken balıkçı Emrah Sevimli ise şuanda balıkların az olduğunu kaydetti. Sevimli, "Artık sabah saat 10.00 gibi gündüz balıkçılığı da başladı. Hamsi de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yarından sonra, günler geçtikçe fiyatlar da düşmeye başlar. Balık biraz daha hareketli olabilir. Ama 15 Eylül'den sonra troller de serbest olacak. O yüzden 15'inden sonra daha da hareketli olur" ifadelerini kullandı.

"Palamut namına bir şey yok"

Bu yıl lüfer ve sarı kanat türünün bol olabileceğini söyleyen Sevimli, "Bu sene maalesef palamut yok. Palamut namına bir şey yok. İstavrit, çinekop, sarı kanat, tekir barbun, Karadeniz barbunu da bol gözüküyor. Zaten şuan en pahalı balık sardalya ve deniz levrekleri olabilir. Sardalya kilosu 50 TL'den, deniz levrekleri ise yaklaşık 135 TL'den satışa sunuluyor" sözlerine ekledi.