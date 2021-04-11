Tezgahlar kültür balıklarına kaldı - Son Dakika

Tezgahlar kültür balıklarına kaldı

11.04.2021 09:56
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DENİZLERDE av yasağının başlamasına sayılı günler kala tezgahlarda kültür balıkları yerini aldı.

DENİZLERDE av yasağının başlamasına sayılı günler kala tezgahlarda kültür balıkları yerini aldı. Levrek 60 TL, somon ise kilosu 35 ile 60 TL arasında satılıyor.

Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Yasak öncesi Trabzon balık halinde tezgahları kültür balıkları levrek ve somon süsledi. Karadeniz somonu 35 ila 60 TL, levrek ise kilosu 55-60 TL arasında satılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken balık hali sessizliğe büründü. Balık pazarında birçok balıkçı tezgahını hiç açmadı. Balıkçılar, Ramazan ayında satışların yeniden artmasını bekliyor.

'HAREKETLİLİK YOK'Hafta sonu kısıtlamalarında balık halinde sessizliğin hakim olduğunu söyleyen balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Koronavirüs kısıtlamalarında hafta sonları sokağa çıkma yasakları olunca insanlar pek fazla balık tezgahlarına yönelmedi. Hafta içi de bir yoğunluk yok zaten. Akşama kadar buradayız ancak bir hareketlilik yok. Ramazanın gelmesi ile biraz hareketlilik olur diye umuyoruz. Şu anda genellikle kültür balıkları tezgahlarda. Kalkan 130 TL, Karadeniz somonu 35 ila 60 TL, barbun 30 ile 60 TL arasında, mezgit 25 ile 60 TL, Levrek 55-60 TL, Çupra 45 TL. Balık fiyatları boyutlarına göre değişiyor" dedi.'RAMAZANI BEKLİYORUZ'

Gökmen Aydın ise, "Kısıtlamalar var diye fazla müşteri gelmiyor. Sadece hafta sonları değil, hafta içi de çok fazla hareketlilik yok. Genellikle işe gidenler iş çıkışı uğruyorlar tezgahlara. Fiyatlar uygun. Balıkhanede birçok kişi tezgahını kapattı. Balık az geliyor zaten. Ramazanı bekliyoruz artık" diye konuştu.


Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı

Koronavirüs, Türk Lirası, Av Yasağı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tezgahlar kültür balıklarına kaldı - Son Dakika


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