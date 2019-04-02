Son Dakika Haberleri: Tezgahlarda Balık Çeşitliliği Arttı, Fiyat Düştü

Tezgahlarda Balık Çeşitliliği Arttı, Fiyat Düştü

55 dakika önce

Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, fiyat düştüBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından, yükselen hava sıcaklıkları hem tezgahlardaki balık çeşitliliğini arttırdı hem de fiyatlarda düşüşe neden oldu.

Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, fiyat düştü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından, yükselen hava sıcaklıkları hem tezgahlardaki balık çeşitliliğini arttırdı hem de fiyatlarda düşüşe neden oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde tezgahlardaki balık çeşitliliği artış gösterirken, fiyatlarda ise düşüş olduğu görüldü. Geçtiğimiz haftalarda havaların soğuması ve geceleri 5 derecelere varan hava sıcaklıklarının görülmesiyle birlikte balıkçı tekneleri denize açılamamış ve avlanan balık miktarında düşüş gözlendiği için balık fiyatları ciddi oranda zamlanmıştı. 2 Nisan itibariyle hava sıcaklığının 15 derecelere yükselmesi ve havaların iyi değerde gitmesinden dolayı balık tezgahlarında balık çeşidinden adeta şenliğe sebep oldu. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 30 TL'ye kadar yükselen dar gelirlinin en çok tercih ettiği balık olan hamsinin kilosu 20 TL'ye kadar geriledi. İstavrit ise 30 TL'den 15 liraya kadar düştü. Vatandaşlar, düşen fiyatları oldukça memnun karşılıyor ve en çokta hamsi ve uskumru balığını tercih ediyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:54 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Yerel
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