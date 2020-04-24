Tezgahlarda balık fiyatları ucuzladı - Son Dakika

Batı Karadeniz'in önemli balıkçılık limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balık fiyatlarında düşüş yaşandı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl balık fiyatlarının yüksek olmadığını belirtti.

Ramazan ayı ve koronavirüsün etkisiyle balık fiyatlarının düşük olduğunu aktaran Karakaş,"Ayın 15'inde umumi yasak başladığından yerli balıklar kalmadı ve kültür balıkları ağırlıklı. Onların da fiyatları gayet makul civarda satışa sunuluyor şu anda." dedi.

Karakaş, balığın bu dönemde tüketilmesinin sağlık açısından önemli olduğunu söyleyerek balığını bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getirdi.

Akçakoca'da tezgahlarda kültür yetiştirme çupra, levrek ve alabalığın tanesi 7-8 liradan, barbunun kilogramı 30, istavritin kilogramı da 20 liradan satılıyor.