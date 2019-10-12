Son Dakika Haberleri: Tezgahlarda bir tek palamut eksik
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Tezgahlarda bir tek palamut eksik

2 saat önce

Tezgahlar balık çeşitleri ile şenlenirken tek eksik ise palamudun halen yerini almayışı oldu.

Tezgahlarda bir tek palamut eksik, System.String[]

Tezgahlar balık çeşitleri ile şenlenirken tek eksik ise palamudun halen yerini almayışı oldu.


Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçı tezgahlarında her çeşit balık yerini alırken tek eksiğin palamut olduğunu söyleyen balıkçılar, yakın zamanda palamut balığının da yerini alacağını belirttiler.


Denizden bereketin fışkırdığını söyleyen balıkçı Birol Şanlı, "Her çeşit balığımızı tezgahlarda bulunduruyoruz. Fiyatları ise gerçekten her ailenin kesesine uygun. En çok mezgit ve istavrit satıyoruz. Tezgahlarımızdan ki bol çeşidi gören vatandaşlar balık almadan gitmiyorlar. Vatandaşlardan isteğimiz güvendiği balıkçılardan alış veriş yapmalarıdır. Taze balık olup olmadığını dikkat etsinler. Şu günlerde işlerimizde ciddi derecede hareketlilik var" dedi.


Palamudu sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden balıkçı Yusuf Aktaş ise, "Tezgahlarımızın abisi olan palamudu sabırsızlıkla bekliyoruz. Vatandaşlarımız her geldiklerinde balığı soruyor ama maalesef helan ağlara takılmadı. Çok az çıkıyor ve genelde büyük lokantalara gidiyor. Mezgit, istavrit, çinekop ve diğer balık türleri tezgahlarımızda yerini alıyor. Yerli hamside bugünlerde çıkıyor. Kilosu balıkların çok uygun olarak satıyoruz" diye konuştu.


Tezgahlarda balık fiyatları ise şu şekilde: Hamsi 10 TL, mezgit 10-15 TL, barbun 10 TL, uskumru 15 TL ve deniz levrek 30 TL. - ORDU

Fatsa, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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