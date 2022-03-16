Tezgahlarda hamsi 30, istavrit 25 liradan satılıyor - Son Dakika
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Tezgahlarda hamsi 30, istavrit 25 liradan satılıyor

16.03.2022 21:14

Samsun'da hamsinin kilogramı ortalama 30, istavritin ise 25 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Samsun'da hamsinin kilogramı ortalama 30, istavritin ise 25 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayıp, 15 Nisan'da sona erecek av sezonunda sona yaklaşılırken tezgahlardaki balık çeşitliliği devam ediyor.

Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mustafa Bütüner, AA muhabirine, balık satışlarından memnun olduklarını söyledi.

Balık fiyatlarının vatandaşların uluşabileceği seviyede olduğunu belirten Bütüner, "İstavrit 25, hamsi 25, mezgit 25 lira, alabalık 50 lira. Genelde en çok hamsi, mezgit ve istavrit tercih ediliyor. Balıkta 25-30 lira gibi fiyatlar uygun. Vatandaş için de normal. Tavuğun, etin fiyatına bakıldığı zaman balık fiyatlar gayet normal. İki kilo balık 5-6 kişilik bir aileyi rahatlıkla doyurur." dedi.

Balıkçı Erdoğan Köseoğlu da satışların güzel gittiğini, vatandaşın balığa ilgi gösterdiğini ifade etti.

Hamsi ve mezgitin daha çok tercih edildiğini belirten Köseoğlu, "Millet daha ucuz balıkları tercih ediyor. Geçen seneye göre bu sene balıklar biraz daha fiyatlı ama yine et ve tavuktan daha iyi. Ete ve tavuğa göre her zaman balığın fiyatı daha uygun." diye konuştu.

Tezgahlarda hamsi 30, istavrit 25 liradan satılıyor
Tezgahlarda hamsi 30, istavrit 25 liradan satılıyor
Tezgahlarda hamsi 30, istavrit 25 liradan satılıyor

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Karadeniz, Samsun, Nisan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tezgahlarda hamsi 30, istavrit 25 liradan satılıyor - Son Dakika


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