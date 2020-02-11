Tezgahlarda hamsi bolluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tezgahlarda hamsi bolluğu - Son Dakika

Tezgahlarda hamsi bolluğu

6 saat önce

KARADENIZ'de bu yıl bol miktarda avlanan hamsi, tüketicilerin yüzünü güldürdü.

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KARADENIZ'de bu yıl bol miktarda avlanan hamsi, tüketicilerin yüzünü güldürdü. Hamside yaşanan bolluğun ardından fiyatların düşmesiyle vatandaşlar, balıkçı tezgahlarına akın etti. "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı, balık lezzetlendi" diyen balıkçı esnafı, satışlardan memnun.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Saathene Meydanı'ndaki balıkçı tezgahları hamsiyle doldu. Havaların soğumasıyla hem hamsi bollaştı hem de lezzeti arttı. Balıkçıların ağlarına takılan hamside bolluk yaşanınca kilosu 10 liraya alıcı buluyor. Hamside yaşanan bolluğun ardından fiyatların düşmesiyle vatandaşlar da balıkçı tezgahlarına akın etti. 'Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı, balık lezzetlendi' diyen balıkçı esnafı, satışlardan memnun.

'HAMSİ 10 LİRAYKEN BOL BOL HAMSİ YİYİN'

Hamsi satışlarının çok iyi olduğunu ifade eden balıkçı Kurtça Aydın, "Tam hamsi yeme zamanı. Tezgahlara gelen hamsiye ilgi çok fazla. Önümüzdeki günlerde hamsi fiyatları ne olur bilemeyiz. Belki yarın denizde hamsi olmaz, işte o zaman bugün 10 lira olan hamsi 20 liraya çıkar. Şu an hamsi 10 lirayken bol bol hamsi yiyin" dedi.

'VATANDAŞLAR HAMSİYİ ÖZLEMİŞ'

Hamsiyle birlikte balık tezgahlarının şenlendiğini belirten balıkçı Onurcan Kös, "Satışlar çok iyi. 2-3 gün önce hamsi az çıkıyordu, fiyat fazlaydı. Şimdi hamsi bol çıkmaya başladı ve fiyatlar 10 liraya düştü. Vatandaşlar da hamsiyi baya özlemiş, 2-3 kilo hamsi alıyorlar. Hem satıcı hem de alıcı memnun" diye konuştu.

2 kilo hamsi alan Yaşar Güner, "Kış ayına göre hamsi fiyatları çok normal, tam hamsi yeme zamanı. Hamsinin ızgarası, buğulaması şu an çok lezzetli olur. Ben de şimdi 2 kilo hamsi aldım ve akşam tavada kızartacağız. Hamsilerimiz çok güzel" ifadelerini kullandı.


- Kara
İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
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