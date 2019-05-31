Son Dakika Haberleri: Tezgahlarda hurmaların yerini bayram şekerleri aldı
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Tezgahlarda hurmaların yerini bayram şekerleri aldı

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Eminönü'nde tezgahlarda hurmaların yerini bayram şekerleri ve lokumlar aldı.

Tezgahlarda hurmaların yerini bayram şekerleri aldı, System.String[]
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Eminönü'nde tezgahlarda hurmaların yerini bayram şekerleri ve lokumlar aldı.

Ramazan ayında sofralardan eksik olmayan hurmaların tezgahlardaki yerini Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla şeker ve lokum aldı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramın olmazsa olmazı şekerler, Eminönü'nde tezgahları süslemeye başladı. Şeker ve lokum fiyatlarının 15 TL ile 50 TL arasında olduğu görüldü. Alışverişe gelen bazı vatandaşlar fiyatların uygun olduğunu belirtirken, bazı vatandaşlar ise fiyatlarda artış olduğunu söyledi. Esnaf ise Arefe Günü'nde daha kalabalık olacağını söyledi.

Eminönü'nde esnaflık yapan Hüseyin Yavuzer, "Bayram yaklaştığı için şu zamanda hurma fazla gitmez. Şeker,lokum ve kuruyemiş alanlar oluyor. Bu sene lokum fiyatları iyi, fazla yükseliş olmadı. Arefe günü daha çok yoğun olur" dedi.

Diğer bir esnaf Hasan Öner, "Bayram şekerinin kilosunu 15 TL'ye satıyoruz. Geçen yıl 10 TL idi. Bayram denilince akla şeker geliyor, şekersiz bayram olmaz. Vatandaşlar genelde şeker, lokum ve çikolata tercih ediyor. Yanında da kuruyemiş alan oluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:11 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Eminönü, Ekonomi
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