Tezgahları havuz balıkları süslüyor - Son Dakika
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Tezgahları havuz balıkları süslüyor

7 saat önce

Denizlerde av yasağının başlamasına yaklaşık 2 ay gibi süre kalırken, Karadenizli balıkçılar sezonun geçen yıllara göre hareketli geçmediğini, elverişsiz hava şartlarını sezonu olumsuz etkilediğini belirttiler.

Tezgahları havuz balıkları süslüyor, System.String[]

Denizlerde av yasağının başlamasına yaklaşık 2 ay gibi süre kalırken, Karadenizli balıkçılar sezonun geçen yıllara göre hareketli geçmediğini, elverişsiz hava şartlarını sezonu olumsuz etkilediğini belirttiler.


Denizlerde av yasağına 2 ay gibi bir süre kalırken, balıkçılar sezonun pek canlı olmadığını belirtti. 1 Eylül tarihinde 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılan balıkçılar, geçen yıl bol miktarda avlanan palamut balığından bu sene nasibini alamadı. Sezon başlarında avlanan istavrit balıkçıların bir nebze umudu olsa da, olumsuz hava şartları nedeniyle Karadeniz'de şuan için tezgahları en çok havuz balıkları süslüyor.


Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, hava muhalefeti nedeniyle balığın az olduğuna işaret ederek, "Balık çok az, bugün akşam saatlerinde de zaten denizlerde fırtına bekleniyor, denize çıkamazlar. Yarın bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Hamsi olayı zaten bitti gibi, havuz balıkları ile beraber levrek, çupra, somon, az da olsa kefal, tirsi ve mezgit çıkıyor. Şu anlık hava şartları nedeniyle bunlar çıkıyor. İlerleyen günlerde havaların açmasıyla birlikte balıklar artar diye düşünüyoruz" dedi.


Fiyatlardan bahseden Ceylan ayrıca, levreğin 30, somonun 30, çupranın 35, kefalin 20, mezgitin 20, tirsinin 20, Ege balıkları olan kolyoz ve gopez balığının da 20 lira civarında satıldığını ifade etti. - ORDU

Karadeniz, Eylül, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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