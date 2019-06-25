Son Dakika Haberleri: Tezgahların ilgi odağı Bilecik kirazı
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Tezgahların ilgi odağı Bilecik kirazı

56 dakika önce

Bilecik'teki pazar tezgahlarında kilosu 10 TL'den satılan yerli kirazlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tezgahların ilgi odağı Bilecik kirazı, System.String[]
Bilecik'teki pazar tezgahlarında kilosu 10 TL'den satılan yerli kirazlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar tezgahlarını renklendiren kiraz kilosu 10 TL'den satılmasına rağmen vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kirazın kilosunun 10 TL'den satılmasına rağmen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten kiraz satıcısı Hasan Hüseyin Candar, "Bilecik tezgahlarına kiraz düşeli 1 buçuk ay oldu,fakat vatandaşlarımız tarafından fazla yoğun ilgi görüyor. Kiraz ilk çıktığı zamanlar daha pahalıydı. Şimdi kilosu 10 TL'ye düştü. Vatandaşlardan oldukça yoğun ilgi görüyoruz. Satışlarımızdan çok memnunuz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:14 Kaynak: İHA
Bilecik, Yaşam
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