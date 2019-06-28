Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü
25 dakika önce
Aydın'da Mayıs içerisinde hasadına başlanan, bu sene üretici pazarında 5-6 liradan, tezgahta ise 10-15 TL fiyatla alıcı bulan Bamya çiftçinin yüzünü güldürdü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
'da Mayıs içerisinde hasadına başlanan, bu sene üretici pazarında 5-6 liradan, tezgahta ise 10-15 TL fiyatla alıcı bulan Bamya çiftçinin yüzünü güldürdü.
Aydın'ın Bamya üretiminde söz sahibi ilçelerinden biri olan Koçarlı
'da çiftçiler bu yılki satışlardan ve pazardan memnun. Koçarlı'da yaklaşık 2 bin dönüm alanda üretimi yapılan Bamya'nın satış fiyatları geçen yıla oranla üreticiye daha çok kazandırdı.
Koçarlı Dedeköy Mahallesi Tokatbaşı mevkiinde kurulan toptancı pazarında satışa çıkan Bamya'ya pazarcılar yoğun ilgi gösteriyor. Üreticilerden aldığı bamyaların toptancılara satışını yapan Talip Temel, üreticinin bu yıl daha karlı çıktığını iddia etti. Temel, "Buradaki pazarda Bamya'nın kilosu 5-6 liraya alıcı buluyor. Koçarlı ovasında bu yıl 2 bin dönüm bamya ekildi. Bir ay önce başlayan bamya hasadı ile birlikte pazarda hareketlilik başladı. Yaklaşık 3-4 ay bu hareketlilik devam eder. Tabi ürün çoğalınca bu fiyatlarda biraz aşağıya düşer. Diğer mahsuller para etmedi ama Bamya ekimi yapan üreticilerin bu yıl yüzleri güldü. Tabi birde domuzlar Bamyaya zarar veremiyor, yani bamya bahçesine domuz giremiyor. Buradan toptancılar ve aracılar tarafından alınan Bamyalar Aydın pazarından Bursa
Pazarına kadar tezgahlardaki yerini alıyor. Tezgahta Bamyanın, 10-15 TL'ye kadar alıcısı bulunuyor" dedi. - AYDIN
Sosyal medya fenomenlerinin aylık kazancı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azalarak 1,8 milyar dolara geriledi
Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları arttı
(Özel) Yabani bademler milyonlar kazandıracak