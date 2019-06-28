Son Dakika Haberleri: Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü
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Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü

25 dakika önce

Aydın'da Mayıs içerisinde hasadına başlanan, bu sene üretici pazarında 5-6 liradan, tezgahta ise 10-15 TL fiyatla alıcı bulan Bamya çiftçinin yüzünü güldürdü.

Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü, System.String[]
Aydın'da Mayıs içerisinde hasadına başlanan, bu sene üretici pazarında 5-6 liradan, tezgahta ise 10-15 TL fiyatla alıcı bulan Bamya çiftçinin yüzünü güldürdü.

Aydın'ın Bamya üretiminde söz sahibi ilçelerinden biri olan Koçarlı'da çiftçiler bu yılki satışlardan ve pazardan memnun. Koçarlı'da yaklaşık 2 bin dönüm alanda üretimi yapılan Bamya'nın satış fiyatları geçen yıla oranla üreticiye daha çok kazandırdı.

Koçarlı Dedeköy Mahallesi Tokatbaşı mevkiinde kurulan toptancı pazarında satışa çıkan Bamya'ya pazarcılar yoğun ilgi gösteriyor. Üreticilerden aldığı bamyaların toptancılara satışını yapan Talip Temel, üreticinin bu yıl daha karlı çıktığını iddia etti. Temel, "Buradaki pazarda Bamya'nın kilosu 5-6 liraya alıcı buluyor. Koçarlı ovasında bu yıl 2 bin dönüm bamya ekildi. Bir ay önce başlayan bamya hasadı ile birlikte pazarda hareketlilik başladı. Yaklaşık 3-4 ay bu hareketlilik devam eder. Tabi ürün çoğalınca bu fiyatlarda biraz aşağıya düşer. Diğer mahsuller para etmedi ama Bamya ekimi yapan üreticilerin bu yıl yüzleri güldü. Tabi birde domuzlar Bamyaya zarar veremiyor, yani bamya bahçesine domuz giremiyor. Buradan toptancılar ve aracılar tarafından alınan Bamyalar Aydın pazarından Bursa Pazarına kadar tezgahlardaki yerini alıyor. Tezgahta Bamyanın, 10-15 TL'ye kadar alıcısı bulunuyor" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Koçarlı, Aydın, Ekonomi
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