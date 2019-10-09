Tezgahta balık fiyatları arttı

-Balıkçılar umutlarını soğuğa bıraktı

DÜZCE - Av sezonunun başlaması ile Akçakoca'da da balık tezgahları deniz ürünleriyle doldu. Ancak fiyatların yüksek olması nedeniyle satışlarda durgunluk yaşanırken tavuk etini geride bırakan balık fiyatlarında, hem vatandaşlar hem de satıcılar fiyatların düşmesini bekliyor.

Av yasağının 1 Eylül'de kalkması ile balık tezgahları renklendi. Akçakoca'da ki Balık Pazarı'nda birçok balık çeşidi yerini alırken, fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşlar fazla ilgi göstermiyor. Karadeniz hamsisinin kilogramının 15 TL'den satıldığı pazarda, diğer çeşitler de bir hayli yüksek.

Pazar esnafı, yüksek fiyatlar nedeniyle satışların az olduğunu ifade ederek, havaların iyice soğumasıyla fiyatların da düşeceğini umut ettiklerini söylüyor. Kar yağışı ile birlikte balıkta da bolluk olacağını belirtiyorlar.

Vatandaşın en çok talep ettiği hamsi de fiyatlar 15 TL'den başlarken, İstavrit 25, Çinekop 40, Palamut 40, Levrek ise 35 TL'den alıcı buluyor.

Karadeniz'de deniz suyunun soğuması ile birlikte balıkta yaşanan bolluk fiyatlara yansımadı. Bu sezonun en gözde ve bol balığı Hamsi, fiyatı geçen hafta kilosu 10 TL'den satılırken bu hafta kilosu 15 TL'den alıcılarını bekliyor.

Vatandaşlar ise balık fiyatlarını pahalı bulduklarını belirterek; havaların soğuması ile birlikte balık fiyatlarının ucuzlamasını umduklarını belirttiler. Vatandaşlar; "Şu an için balık pahalı, havalar soğumaya başladı. Artık fiyatların ucuzlamasını umuyoruz. Önceden 1 kilo 2 kilo alabiliyorduk. Şimdi sadece yarım kilo alabiliyoruz" dediler.