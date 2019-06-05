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Tezgahta çalışan kadına otomobiliyle çarpıp kaçtı

36 dakika önce

Uşak'ta otomobiliyle tezgaha çarpıp tezgahtar kadını yaralayan otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Tezgahta çalışan kadına otomobiliyle çarpıp kaçtı, System.String[]
Uşak'ta otomobiliyle tezgaha çarpıp tezgahtar kadını yaralayan otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Aranması bulunduğu tespit edilen sürücü, polis ekiplerinin sıkı takibiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan Atapark'ta gece saat 01.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre O.V. yönetimindeki 09 YN 523 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle park içerisindeki panayır alanına girip buradaki bilet satışı yapılan tezgaha çarptı. Kazada, tezgahta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın çalışan yaralındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, sürücü ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.

O.V. isimli şüpheli ise polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu otomobiliyle yakalanarak gözaltına alındı. O.V.'nin aranması olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Uşak, 3. Sayfa
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